Контрольная закупка Myslo: выбираем самое вкусное эскимо

Фото Алексея Пирязева.

Попробовали разные марки и теперь готовы поделиться впечатлениями!

Myslo уже дегустировал мороженое — в прошлый раз это был пломбир в вафельном стаканчике. Сегодня оцениваем эскимо — мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью.

Мы купили пять холодных десертов этих марок:

Цена: 179,99 руб.

Вес: 80 г.

Массовая доля жира: 12%.

Состав мороженого: молоко коровье цельное, молоко цельное сгущенное с сахаром (молоко цельное, молоко обезжиренное, сахароза, лактоза), масло сливочное, сахар, молоко сухое обезжиренное, глюкозный сироп, эмульгатор — моно- и диглицериды жирных кислот; стабилизаторы: тары камедь, ксантановая камедь, каррагинан; ароматизатор ваниль. Состав шоколадной глазури: растительный жир (эквивалент масла какао), сахар, какао тертое, сухое цельное молоко, молочный жир, эмульгатор — лецитин (соевый), ароматизатор — ванилин. Может содержать следы глютена, арахиса, орехов, яиц и продуктов их переработки.

Придраться к этому мороженому невозможно: идеальный молочный шоколад и нежное сливочное мороженое. Ставим этому мороженому пятерку, очень вкусно!

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 112 руб.

Вес: 80 г.

Массовая доля жира: 12%.

Состав мороженого: вода, масло сливочное, сахар, молоко сухое, глюкозный сироп, сливки, стабилизаторы (камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, тары камедь, каррагинан), эмульгатор — моно- и диглицериды жирных кислот; натуральный ароматизатор. Состав глазури: эквивалент масло какао (пальмовое масло, масло ши, эмульгатор лецитины, антиокислитель (токоферолы, концентрат смеси), регулятор кислотности лимонная кислота), какао тертое, сахар, молоко сухое, молочный жир, эмульгатор лецитины, ароматизатор ванилин. Может содержать незначительное количество орехов, арахиса, пшеничного и ячменного белков, яиц, сои.

Кажется, у «Чистой линии» появился серьезный конкурент. Мороженое такое же нежное, а вот шоколад немного другой: во вкусе больше какао, и проявляется он гораздо позже, когда мороженое практически растаяло.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 115 руб.

Вес: 70 г.

Состав: сливки, глазурь шоколадно-сливочная (масло сливочное, сахар, какао порошок), сахар, молоко цельное сгущенное с сахаром, сухое обезжиренное молоко, эмульгатор — моно- и диглицериды жирных кислот; стабилизаторы (камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, каррагинан), ароматизатор ванилин.

Это мороженое нам понравилось меньше: пломбир не такой сливочный, скорее молочный. В шоколадной глазури — отчетливый привкус масла.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 109,99 руб.

Вес: 80 г.

Массовая доля жира: 21%.

Состав мороженого: молоко коровье цельное, масло сливочное, молоко цельное сгущенное с сахаром (молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар (сахароза), сахар, вода питьевая, молоко цельное сухое, сухой глюкозный сироп, комплексная пищевая добавка (эмульгатор — моно- и диглицериды жирных кислот, стабилизаторы: гуаровая камедь, камедь рожкового дерева, тары камедь, каррагинан), ароматизатор пищевой «Ваниль». Состав шоколадной глазури: масло растительное, сахар, какао-порошок, эмульгатор — лецитин (соевый), ароматизатор пищевой «Ваниль». Может содержать следы арахиса, орехов, глютена, яиц и продуктов их переработки.

Мороженое от «Айсберри» мы не стали бы покупать второй раз. Пломбир будто разбавили водой на этапе приготовления. По ощущениям, в составе глазури достаточно шоколада, но после него на языке остается порошковатая текстура.

Оценка: 3,5 из 5 баллов.

Цена: 95 руб.

Вес: 70 г.

Массовая доля жира: 15%.

Состав мороженого: сливки, молоко цельное, вода питьевая, сахар, патока крахмальная, молоко цельное сгущенное с сахаром (молоко цельное, сахар: сахароза, лактоза), молоко сухое обезжиренное, масло сливочное, эмульгатор — моно- и диглицериды жирных кислот; стабилизаторы (камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, каррагинан), натуральные ароматизаторы). Состав глазури «Горячий шоколад»: масло растительное, сахар, какао-порошок, молоко сухое обезжиренное, шоколад, эмульгаторы (соевый лецитин, Е492, Е476), ароматизатор ванилин.

У этого эскимо совсем другая текстура: более плотная, однородная и мягкая. Цвет тоже отличается: мороженое не белоснежное, а с кремовым оттенком.

Наше внимание привлекла глазурь: в ней так много какао, что в послевкусии чувствуется горчинка. Покрытие толще, чем у других марок.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Самое дорогое эскимо — «Чистая линия» (179,99 руб.),

— в соотношении цена/вес — «Чистая линия» (225 руб. за 100 г).

Самое дешевое эскимо — «Мишка на полюсе» (95 руб.),

— в соотношении цена/вес — «Мишка на полюсе» (136 руб. за 100 г).

Самый натуральный состав — «Коровка из Кореновки».

Самое вкусное эскимо, по мнению редакции Myslo, — «Чистая линия», «Золотой Стандарт» и «Мишка на полюсе».

Если вам интересно узнать, как устроена фабрика мороженого и как готовят эскимо, читайте этот репортаж Myslo!