Дмитрий Медведев посетил предприятие «Тулачермет-сталь»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В рамках рабочей поездки премьер- министр РФ Дмитрий Медведев посетил металлургическое производство «Тулачермет-сталь» и пообщался с его работниками.

Президент промышленно-металлургического холдинга Евгений Зубицкий продемонстрировал Медведеву работу линии машины непрерывного литья заготовок и работой прокатного производства. А затем пообщался с рабочими завода, — пишет ТАСС.

Премьер спросил у работников «Стали» о размере их зарплаты. Работники предприятия сообщили, что у молодых специалистов зарплата от 35 тыс. рублей, в среднем по предприятию — 60 тысяч.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что это производство является шагом к сложной продукции, с которой Россия будет выходить на международный рынок. «Я искренне желаю всем вам, чтобы здесь все получилось, чтобы у вас была хорошая зарплата, хорошие условия труда и чтобы производство развивалось», — приводит издание слова премьера.

Предприятие «Тулачермет — Сталь» создано в сентябре 2013 года для реализации проекта строительства литейно-прокатного комплекса (ЛПК) на производственной площадке «Тулачермета». Завод выпускает различные виды сортового проката как из рядовых марок стали, так и из сталей для машиностроения. Объем инвестиций в строительство завода составил 55 млрд рублей.