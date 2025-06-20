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Кубера

Кубера

Премьера:
20.06.2025
 
Режиссер:
Секхар Каммула
  
Актеры:
Рашмика Манданна, Дхануш, Нагарджуна Аккинени, Багаватхи Перумал, Джим Сарбх, Сунаина Йелла, Хариш Перади, Далип Тахил, К.Бхагяраджа
  
Жанр:
Боевик, Триллер, Драматический, Криминальный
  
Продолжительноcть:
181 минута
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Фильм рассказывает о погоне за богатством и ее последствиях. В нем рассказывается история нищего, который претерпевает драматическую трансформацию, исследуются темы жадности, амбиций и моральных дилемм, с которыми сталкиваются герои, что в конечном итоге приводит к поиску искупления.

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