Кубера
Премьера:
20.06.2025
Режиссер:
Секхар Каммула
Актеры:
Рашмика Манданна, Дхануш, Нагарджуна Аккинени, Багаватхи Перумал, Джим Сарбх, Сунаина Йелла, Хариш Перади, Далип Тахил, К.Бхагяраджа
Жанр:
Боевик, Триллер, Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
181 минута
Возрастные ограничения:
16+
Фильм рассказывает о погоне за богатством и ее последствиях. В нем рассказывается история нищего, который претерпевает драматическую трансформацию, исследуются темы жадности, амбиций и моральных дилемм, с которыми сталкиваются герои, что в конечном итоге приводит к поиску искупления.
Сегодня
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июня, понедельник
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
23 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
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