Премьера: 20.06.2025

Режиссер: Секхар Каммула

Актеры: Рашмика Манданна, Дхануш, Нагарджуна Аккинени, Багаватхи Перумал, Джим Сарбх, Сунаина Йелла, Хариш Перади, Далип Тахил, К.Бхагяраджа

Жанр: Боевик, Триллер, Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 181 минута

Возрастные ограничения: 16+

Фильм рассказывает о погоне за богатством и ее последствиях. В нем рассказывается история нищего, который претерпевает драматическую трансформацию, исследуются темы жадности, амбиций и моральных дилемм, с которыми сталкиваются герои, что в конечном итоге приводит к поиску искупления.