Тульские студенты-медики: «Настоящий врач начинается с санитара!»

Фото автора, Дмитрия Дзюбина и из архива героев публикации.

Студенты-медики, которые уже в процессе обучения начинают работать врачами, — яркий пример преданности профессии, целеустремленности, смелости, желания помогать людям. Давайте с ними знакомиться!

Арина Борискова, 25 лет

Врач приемного отделения Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи

им. Д. Я. Ваныкина.

— Сейчас я заканчиваю ординатуру по специальности «терапия». С детства мечтала стать врачом, поскольку моя мама Ирина Анатольевна — врач-терапевт, бабушка Наталья Алексеевна — акушерка. Они меня «заразили» любовью к профессии. Я с детства захотела помогать людям.

Выбрала терапию, потому что эта специальность одна из самых востребованных, к тому же она охватывает и кардиологию, и эндокринологию. Именно в терапевтическое отделение пациентов привозят с различными патологиями: сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы. И это очень большой объем знаний, который надо в себя впитать.

Работать я начала в 16 лет. Была санитаркой приемного отделения, диспетчером в справочной, записывала пациентов в журнал поступивших. Тогда мне было сложно коммуницировать со взрослыми людьми, но на следующий год я снова пришла, и уже было проще. Когда в 2020 году я стала медсестрой отделения рентгеновской компьютерной томографии, как раз был разгар новой коронавирусной инфекции. Здесь было проще — уже был опыт общения и с пациентами, и с коллегами.

Я бы хотела попробовать себя не только в терапии, но и в рентгенологии — это одна их тех специальностей, на которую я уже прошла переподготовку. Мне нравится изучать строение тела человека, я уже видела огромное количество патологий на томографических исследованиях, меня это сильно зацепило. А еще я отучилась на преподавателя высшей школы, со следующего года планирую преподавать студентам госпитальную терапию.

После ординатуры я хочу учиться в аспирантуре по специальности «внутренние болезни», возможно, углублюсь в лучевую диагностику.

Врач должен быть коммуникабельным, не бояться общаться с людьми. Пациенты все разные, к каждому человеку нужно найти определенный подход. Необходимо всегда правильно доносить информацию до пациента, не обидеть его, не ранить. Даже если ситуация безвыходная, постараться настроить только на положительные эмоции. А еще медицинский работник должен быть милосердным, доброжелательным, ответственным — от его решения зависит человеческая жизнь. Самое большое удовлетворение в работе мне приносит то, когда назначаю пациентам лечение, которое в дальнейшем поможет им продлить жизнь. И они приходят на прием с горящими глазами — им стало легче!

В День медицинского работника я хочу пожелать себе и своим коллегам, чтобы мы не выгорали. От нашего эмоционального состояния зависит эмоциональное состояние наших пациентов. Чтобы мы были здоровы и счастливы, чтобы над нами было только мирное небо.

Ребятам, которые только поступили в медицин-ский, я советую как можно раньше начать вникать в мир практической медицины. Они всегда могут устроиться в больницу санитарами.

Недаром говорят, что настоящий врач начинается с санитара. Если он пройдет весь этот путь от санитара, медицинского брата или сестры до врача, он поймет, что любая специальность в медицине важна.

Это огромный вклад в здоровье человека. Как можно раньше начинайте работать!



Алина Зинченко, 19 лет

Медрегистратор, медсестра детской хирургии Тульской больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина, санитарка на скорой помощи.

— Я сейчас защищаю диплом в Тульском медколледже и уже подписала договор на целевое обучение с Ваныкинской больницей — буду учиться в Медицинском институте ТулГУ на врача-анестезиолога. Я учусь и работаю. Начинала санитаркой во взрослой хирургии, потом — в детской хирургии, затем меня взяли медсестрой. А еще подрабатываю на скорой, мне здесь очень нравится. Хочу перевестись туда окончательно. Помню, что с практики на скорой помощи я ушла со слезами на глазах. Пришла к старшему фельдшеру вся заплаканная и сказала, что не хочу уходить. И мне ответили: «Ну приходи, работай!» И я, конечно, же пришла.

У меня в семье нет медицинских работников. Сначала я хотела стать парикмахером, у меня такие ручки — я все умею: и косички всякие плести, и сложные прически делать. Но потом я поняла, что на парикмахера можно отучиться в любой момент, а надо получить более перспективную профессию. Решила, что надо идти в медицину — помогать людям. И вот когда в коллежде начались медицинские дисциплины, я поняла, что мой выбор верный. Это то, о чем я мечтала.

Мне все родные и знакомые говорят: «У тебя очень легкая рука! Золотые ручки!» И просят именно меня делать им уколы, говорят, что совсем не больно.

Даже дети в отделении не плачут. Я сейчас так втянулась, что хочется работать, работать и работать. Меня спрашивают: «Как ты с детьми ладишь? Это же тяжело!» А когда я прихожу в отделение, меня все дети обнимают, целуют и не хотят, чтобы я уходила. Я чувствую отдачу, и из-за этого самой хочется еще больше отдавать.

Когда только начинала работать, был страх не влиться в коллектив. Я пришла в детскую хирургию, там все были возрастные, и я подумала, что они вряд ли меня примут. Но меня все полюбили, и сейчас у нас очень хорошие отношения. А в плане медицин-ских манипуляций я никогда ничего не боялась. Даже если что-то не получалось, все равно делала — надо же учиться.

Сама не понимаю, как все успеваю — и учиться, и работать в больнице, и на скорой. После работы приходишь — спать хочется, а домашние дела тоже надо делать. Чашку кофе выпью — и вперед!

Знаю, что некоторые поступают в медицинский колледж или институт, но не хотят в дальнейшем связывать свою жизнь с медициной. Так зачем занимать место тех ребят, которые искренне хотят стать врачами? Мне хочется, чтобы молодые люди более осознанно подходили к выбору будущей профессии.

Ну, а всем коллегам я хочу пожелать крепкого здоровья! Это — самое главное! А еще — чтобы любили свое дело и в нас никогда бы не угасло желание помогать людям.

Андрей Пак, 29 лет

Врач-травматолог Тульской больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

— Я окончил медицинское училище в городе Сергиев Посад, затем Медицинский институт ТулГУ и сейчас заканчиваю ординатуру. Я из семьи медиков. Папа работает судмедэкспертом, мама — медицинская сестра. Я в детстве ходил с папой в морг, с мамой был в больнице, и постепенно пришло осознание, что я тоже свяжу свою жизнь с медициной. А травматологию я выбрал за то, что у врача сразу есть результат. Терапевт может лечить пациента таблетками много месяцев, а здесь наложил на перелом гипс или зашил рану — и вот результат!

Мои родители живут в Московской области, и здесь со мной постоянно была тетя, я ее считаю своей второй мамой. Она меня всегда поддерживала и во всем помогала. И еще всегда рядом друзья, коллеги, одногруппники.

Молодой врач может столкнуться с недоверием пациентов: мол, только после института, еще зеленый, многого не знает, не понимает…

Я всегда реагирую на такие вещи спокойно, потому что знаю, что делаю свое дело честно и хорошо. Еще частые пациенты врачей-травматологов — нетрезвые люди, с такими стараешься не вступать в конфликт и просто быстро сделать свою работу, оказать помощь и отпустить домой.

Современный врач в первую очередь должен обладать стрессоустойчивостью. Он должен быть понимающим, уважительно относиться к людям, особенно к старшему поколению. Есть пациенты, которым уже за восемьдесят, они могут сами признаться: «Сынок, я глуховата». Понимаю, что им надо все объяснить, донести до них всё до мелочей, ответить на все их вопросы.

Есть мнительные пациенты — они всего боятся и бегут к врачу с царапинкой. Успокаиваешь, объясняешь, что ничего страшного нет, что эта царапинка не угрожает здоровью и всё заживет.

Радует, когда пациенты искренне говорят: «Спасибо!». Я сразу чувствую, когда люди говорят теплые слова от души.

Накануне Дня медработника всем коллегам я желаю спокойных дежурств, искренне благодарных пациентов, достойной зарплаты. А всем студентам-первокурсникам, которые выбрали медицину, хочу пожелать терпения. Все мы проходим через сложности, и преодолевать их нам помогает усердие, труд. Обязательно учите все предметы! Вам могут казаться необязательными, например, история, философия, но все это нужно знать, потому что доктор должен быть умным, эрудированным, с широким кругозором.

И не забывайте отдыхать. Мне перезагружаться помогают прогулки в парке или в лесу, спорт — с друзьями любим заниматься воркаутом, а еще я рисую — заказываю на маркетплейсах картины по номерам. Меня это очень расслабляет.

Ника Сергеева, 28 лет

И. о. заведующей амбулаторией в пос. Рассвет (ГКБ № 2 Тулы имени Е. Г. Лазарева).

— Еще в школе я решила поступать в медицинский. Ведь эта одна из сфер, где ты можешь приносить пользу, помогать людям. Желание побыстрее окунуться в профессию сподвигло поступить в Тульский областной медколледж, а сейчас я учусь на врача в ТулГУ, заканчиваю ординатуру по целевому обучению по специальности «эндокринология». Моя мечта — освоить детскую эндокринологию. Планирую также окончить курсы «Основы здоровья и здравоохранения» и идти дальше по карьерной лестнице.

Истории врачей, спасающих жизни в экстремальных условиях или помогающих пациентам бороться с тяжёлыми заболеваниями, вдохновляют и подталкивают к выбору этой профессии. У меня было так. А еще мой старший брат — врач клинико-лабораторной диагностики. Он первый в нашей семье выбрал медицину.

За время работы в поликлинике я усвоила правило: никогда не бояться! Не бояться учиться, задавать любые интересующие вопросы старшим коллегам, пробовать делать своими руками. Ведь в дальнейшем придется быть один на один с пациентом. Мне повезло! На моем пути встречались опытные коллеги, которые всегда подсказывали и давали советы, они многому меня научили.

Врач — это специалист, знающий свое дело, который готов помочь пациенту в любой ситуации. В нем обязательно должна быть доброта, сострадание, милосердие. А еще — стрессоустойчивость, умение находить подход к людям, ответственность.

В преддверии Дня медицинского работника хочется выразить искреннюю благодарность коллегам за их самоотверженный труд и пожелать им сил, здоровья и профессионального роста. Этот праздник объединяет всех, кто ежедневно борется за здоровье людей и заслуживает самых тёплых слов признательности.

А студентам-медикам я советую сочетать академическую подготовку с развитием практических навыков и психологической устойчивости. Для этого начинайте работать в медучреждениях как можно раньше. Я начала работать санитаркой, обучаясь на четвертом курсе медицинского колледжа. И мне это очень помогло!



Олег Кириллин, 21 год

Фельдшер скорой помощи.

— Я учусь на последнем курсе Тульского медицинского колледжа на фельдшера и уже два года работаю на скорой помощи. Сразу знал, что свяжу свою жизнь с медициной. Мне с детства очень нравились скорые, я видел, как они ездят по городу, и думал: «Как классно! Они едут кого-то спасать!» И я решил, что рано или поздно тоже смогу так.

В семье я первый решил связать свою жизнь с медициной. Родители отреагировали очень положительно, они мной гордятся, но единственное, чего они боялись, что будет очень трудно, нагрузки будут большими. Сначала была просто учеба, но когда они поняли, что я не остановлюсь и пойду еще и работать, они попытались меня отговорить. Но меня с пути не свернуть (смеется).

Я очень хочу поступить в Медицинский институт ТулГУ, но это не значит, что я изменю своей мечте работать на скорой. Даже когда я стану врачом, я буду ездить по городу на вызовы. Хочу стать врачом-реаниматологом, чтобы ездить на самые сложные вызовы: ДТП, пожары, тяжелые отравления, работа на массовых мероприятиях.

Когда только начинал работать на скорой, было трудно. Первое время было тяжело и непривычно работать сутками. Встать ночью на вызов — самое тяжелое.

Задремал, глаза не открываются (смеется). Но я понимаю, что надо. Сейчас с этим уже проблем нет, тем более под рукой всегда термос с кофе — это первый помощник работника скорой, без него никуда.

Еще одна трудность в начале работы — еще не развито клиническое мышление. Главное — понять, что с пациентом. Может быть, у него просто болит голова, а может, это какая-то патология, вызванная чем-то другим. Сейчас, когда набрался опыта, легче в разы.

Мы все — одна большая семья, особенно моя родная бригада, с которой вместе ездим на вызовы: едим за одним столом, спим рядом, у нас всё по-семейному.

Врач должен быть очень стойким, потому что если в тебе нет стержня, ты не сможешь удержаться. Всем от тебя что-то нужно, все что-то требуют, ты всем должен. Всё остальное придет само. Но если пациенты тебя сломают, то всё бессмысленно. Отмечу, что бабулечки очень любят молодых врачей и доверяют им. Заходишь, а они прямо расцветают: «Лучик солнца пришел!» Они видят в нас надежду.

Всем коллегам хочу пожелать быть более счастливыми, добрыми, заботливыми и всегда оставаться людьми.