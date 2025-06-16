Судьба Ала-Тоо. Моноэтнический посёлок в Тульской области погубила раздражающая реклама

В 2016 году администрация Заокского района внесла правки в генплан: заброшенное поле около деревни Клищино перевели из земель сельхозназначения в категорию земель под индивидуальное жилищное строительство.

Огромный участок земли выкупил директор агентства недвижимости «Сотый километр». Годом позже одним из первых его клиентов стала Баарикан Айылчиева. Уроженка Кыргызстана, давным-давно получившая российское гражданство, в красках расписала красоты Тульской области, после чего в Клищино вереницей потянулись её соотечественники.

После этого предприимчивый директор «Сотого километра» разместил на сайте рекламу о «первом в России киргизском посёлке», который неофициально назвали Ала-Тоо («пестрые горы»).

Отбоя от клиентов не было — довольно быстро здесь распродали 600 участков.

Но реклама с упором на национальный статус принесла посёлку не только покупателей, но и внимание федеральных СМИ. А затем и прокуратуры.

В 2018 году строительство деревни свернули, так как в принятии поправок в генплан обнаружили нарушения.

Myslo — о судьбе первой в России моноэтнической деревни.

Полярные мнения и путь в посёлок

Найти Ала-Тоо на карте — задача со звездочкой. Но стоит заехать в деревню Пахомово и спросить у первого встречного: «А где же у вас тут собирались строиться граждане Кыргызстана?» — получите подробное описание маршрута.

— А чего это ты к ним намылился? — запросто переходит на «ты» мужчина, секундой ранее проложивший нам путь до посёлка. — Их же снесли всех вроде как. Мне жена рассказывала это еще пару лет назад. Если честно, правильно все сделали, мало нам своих дураков, что ли…

Эмоциональный спич мужчины не находит отклика у его соседа. Тот, пожимая плечами, заявляет, что знать не знал о новых соседях и всю информацию от них получил не по своей воле:

— Жены долго мусолили тему эту, когда в новостях писали про деревню киргизов. Они же в чистом поле строились, с ними никто не пересекался ни в Пахомово, ни в Клищино, к которому эти участки присоединили. Кому они помешали — загадка.

Я ничего плохого про них сказать не могу и не хочу, тем более что земли там продавали всем.

Знаю не понаслышке, потому что кум приобрел 12 соток без каких-либо проблем. И никто ему слова не сказал на предмет национальности.

Поболтав с местными еще пару минут и обсудив политическую карту мира, неспешно добираемся до Ала-Тоо. На посёлок ведут сразу два указателя, на которых, правда, написано «Клищино» и «Богатырское». Но то, что перед нами нужная точка, понимаем сразу — при въезде встречаем женщину, в которой опознаем Баарикан Айылчиеву.

Вред от рекламы и бесконечные суды

61-летняя Баарикан живет в России больше 30 лет. Познакомилась с будущим мужем еще в институте. Пара родила и воспитала троих детей, все они имеют российское гражданство. Но и о своих корнях женщина не забывает: в Киргизии живет её мать.

— Когда я купила здесь землю, даже в мыслях не было создавать какой-то анклав, — вспоминает Баарикан. — Поделилась с родственниками, те заинтересовались и тоже купили участок. Потом знакомые, потом знакомые знакомых и так далее.

Наверное, главной ошибкой стало то, что мы позволили агентству недвижимости запустить эту пиар-компанию с раздражающей рекламой. Они молодцы: трубили везде про первый в России киргизский посёлок, а когда случился скандал, почистили информацию с сайта и остались не при делах.

Я отдувалась за всех, ведь земляки ехали сюда после моих слов, следовательно, я и в ответе за то, что они остались ни с чем.

Несмотря на то, что в посёлке продали 600 участков, строительство велось лишь на 34. И только восемь собственников успели получить разрешение, закончить строительство, оставить право собственности за собой до отмены поправок в генплане.

— В 2018 году начались суды, которые признали 26 участков незаконным самостроем, — продолжает женщина. — Их должны были сносить, но люди судятся до сих пор.

Мы наняли адвокатов. И 10 человек, например, получат компенсацию в 20 миллионов рублей.

Это возмещение затрат собственникам участков, на которых якобы самострои. Слава богу, что это не единственное жилье у людей: у кого-то родственники в Москве, кто-то успел подсуетиться и приобрести в ипотеку участки на разрешенных для строительства землях. Так что мы не унываем и продолжаем жить. Конфликтов с местными у нас нет, спокойно работаем и трудимся здесь. Постоянно в посёлке живет не больше 10-12 семей. Медвежий угол самый настоящий!

Ягодные планы и надежда на губернатора

По словам Баарикан, она не раз ходила на прием к главе Заокского района по вопросу сноса домов. Мол, на любой стадии судебных разбирательств возможно заключение мирового соглашения:

— Я объясняла главе, что сносить дома ни к чему: для бюджета района даже 20 миллионов рублей — ощутимый удар. Предлагала найти какое-то решение, чтобы домики не сносили, например разрешить открывать людям крестьянско-фермерское хозяйство. Ведь тут не какие-то хоромы возведены, и по новым поправкам жить в таком доме и работать на участке вполне возможно. Но глава района четкого ответа не дал, отправил меня на прием к губернатору. Я записалась и теперь надеюсь, что Дмитрий Вячеславович поможет разобраться в ситуации.

Опровергнуть или подтвердить слова Баарикан у нас не вышло. Глава администрации Заокского района Юрий Волченков ознакомился с нашими вопросами, но ничего не ответил.

— Многим соотечественникам я помогла не потерять деньги, но многие люди купили землю, а остались ни с чем, — завершает женщина. — Сейчас вот я помогаю пристроить их участки. Предлагаю эти земли для ведения агробизнеса. Можно посадить малину, клубнику, голубику, смородину, яблоки и получать неплохой доход. Я сама вот посадила клубнику и не унываю. Живу, радуюсь каждому дню. Ситуация с посёлком стала для меня хорошим уроком — все мы зависим от стечения обстоятельств. Ведь моим землякам просто не повезло оказаться не в то время не в том месте. Но если не опускать руки, все вернется в свою колею.

Как там говорится? Живы будем — не помрем.

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