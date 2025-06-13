Где поесть: пробуем пивные тарелки в Туле 2.0

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле.

Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Myslo уже пробовал пивные снеки в тульских ресторанах — предыдущую часть читайте тут. Для любителей похрустеть мы делали отдельный обзор на чесночные гренки.

Сегодня мы продолжим дегустировать закуски к пенному в этих заведениях:

Цена: 1490 руб.

Вес: 610 г. (плюс 90 г. соусов).

Время ожидания: 13 мин.

В «августиновскую» тарелку традиционных пивных закусок входит: сырные шарики, луковые кольца в хрустящей панировке, жареный сулугуни, крылья в остро-сладком соусе, вяленая свинина, куриное суфле, ржаные гренки и три вида соусов.

В меню эта позиция указана как «для солидной компании». На наш вкус, для 6-8 человек этого маловато.

Первым пробуем куриное суфле. По всем признакам оно напоминает обыкновенный наггетс, причем покупной и не самого лучшего качества. Сухое, практически безвкусное куриное мясо в пропитанной жиром панировке. Однозначно минус!

Сулугуни уже успел остыть. Не самый плохой сыр: нежный, с фирменной солоноватостью. Панировка тонкая и практически сухая.

Далее берем гренку. Хрустящая снаружи и мягкая в самой серединке — отличная твердость для такого снека. Но на вкус ничего особенного: практически пресная, без чеснока, с едва уловимым ароматом кориандра.

За тоненькой панировкой сырных шариков скрывается самый обычный сыр. Текстура у него странная: будто в плавленый сыр замешали какой-то порошок.

Вкус у вяленой свинины сдержанный, специй не слишком много. Ломтики мяса жуются без труда.

В луковых колечках так мало лука, что мы сначала даже усомнились в его присутствии. Хрустящий кругляш из панировки едва-едва отдает луком.

Крылышкам мы твердо и решительно говорим «фи». Такое ощущение, что мясо долго ждало своего часа. Или это все соус? Не острый, не сладкий — однозначно описать его вкус практически невозможно.

Закуски из «Августина» получились на «троечку» — брать такой набор снова мы бы не стали. Но есть у этой тарелки один большой плюс — наивкуснейшие соусы! Шашлычный из томатной пасты с кинзой и огурцами, сливочный тартар и пряный барбекю — выше всяких похвал!

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 1500 руб.

Вес: 990 г.

Время ожидания: 14 мин.

Сет Beer House состоит из хрустящих куриных крылышек, жареных сырных палочек, чесночных гренок, картофеля фри и хрустящих колец кальмара. Подается с соусами тартар, барбекю и сливочно-чесночным.

Вот это уже больше похоже на пивную тарелку для посиделок с друзьями. Почти килограмм снеков!

Первыми пробуем сырные палочки. Кляр хрустящий и сухой — без подтекающего масла. Внутри нежный сыр — жалко, что пресный.

Картофель фри мягкий. Тонкая фритюрная корочка посыпана специями — их немного, но это идет закуске только на пользу.

Кольца кальмара повторили судьбу луковых из «Августина». Начинки мало — что в этом случае не так удивительно, — панировки много. Даже слишком: вкус морепродуктов теряется за промасленными хлебными крошками.

Крылышки обильно политы соусом барбекю — к нему мы еще вернемся. Очень соленые и немного островатые. По большей части вкус делает именно соус. Мясо мягкое и без труда отходит от косточек.

Гренки еще мягче, чем в «Августине», но все такие же «нечесночные». Лука и сыра мало, ситуацию они не спасают.

Теперь про соусы. Рискнем предположить, что барбекю купили в ближайшем магазине: уж слишком знакомый привкус дымка и кисло-острые нотки. Чесночный тоже попадает под подозрение. А вот тартар вполне могли приготовить на кухне — в нем много чеснока и зелени. Он-то нам и понравился больше остальных.

За неидеальные гренки, кольца кальмара и соусы снизим оценку до четверки. В остальном же — отличная тарелка!

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 1400 руб.

Вес: 700 г. (плюс два соуса по 50 г.)

Время ожидания: 15 мин.

В «Черноваре» мы взяли «Доску пивовара»: обжаренная свиная вырезка, куриные крылья, куриное филе в кляре, гренки, пивной жареный сыр, мясные чипсы и бастурма. Барбекю* и чесночный* соусы.

Сырные шарики За неидеальные гренки, кольца кальмара и соусы снизим оценку до четверки — «на зубок». Внутри жирной панировки подкопченный сыр, который будто успел остыть: твердый и совсем не тянущийся.

Куриное филе нам очень понравилось: сочное мягкое куриное мясо в воздушном кляре. Такую его разновидность готовят с добавлением пива — тесто становится невесомым, с отчетливой горчинкой.

Чипсы, несмотря на название мягкие, обладают ярким мясным вкусом, немного солоноватые и с дымком. Бастурму в «Черноваре» готовят сами: тонкие говяжьи пластинки очень соленые — самое то к пенному.

Гренки буквально сочатся маслом, довольно мягкие, с ароматом пряностей. Сказать что-то новое про крылышки сложно: стандартный сладкий соус, мягкое темное мясо.

А вот свиная вырезка что надо: мягкие мясные полосочки обжарены в тонком кляре и политы соусом терияки.

* В нашей тарелке оказались совсем другие соусы: сливочный с авокадо, отдаленно напоминающий гуакамоле, и лечо. Последнее идеально разбавляет «тяжелые» сладко-жирные вкусы овощной свежестью и легкой остринкой.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 2600 руб.

Вес: 1300 г.

Время ожидания: 32 мин.

Мы выбрали мясной сет № 1. Целых 1,3 кг снеков — попробуй не наесться! В составе три колбаски-гриль (свиная, куриная, свино-говяжья), колбаски охотничьи, куриные крылья, свиные ушки, попкорн из куриного филе, картофель фри, кольца кальмара и три соуса.

Большие колбаски приготовлены из крупно порубленного мяса с добавлением зелени. Очень сочно и натурально — из-за них на камне образовалась целая лужа сока!

А вот охотничьи колбаски поменьше, намного жирнее и солёнее, с отчетливым ароматом дымка и хрустящей кожицей.

Фри как будто забыли посолить. Пресность картофеля компенсируют соусы: острый спайси, сливочно-чесночный с добавлением сушеных трав (тут его называют тартар) и кисло-сладко острый с добавлением зерновой горчицы.

В попкорне из куриного филе идеальный баланс сочного мяса и хрустящей панировки. То же можно сказать и кольцах кальмара — в здешних морепродукта больше, чем в закуске из «Джолли Молли».

Свиные уши и куриные крылышки тоже не оплошали: мягкое мясо, политое сладким соусом.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 1550 руб.

Вес: 700 г. (плюс три соуса 40 г.)

Время ожидания: 21 мин.

В меню состав «Большого пивного плато» не указан, а потому до самой подачи он оставался для нас загадкой. Делимся наполнением тарелки и своими впечатлениями!

За хрустящей оболочкой скрывается шарик из нежного сливочного сыра. Вяленая индейка даже после приготовления осталась мягкой, мясо слегка соленое и с характерной сладостью.

Гренки можно не жевать: внутри промасленной корочки — мякиш. К слову, это единственные в обзоре гренки с отчетливым вкусом чеснока.

Свиные ушки буквально тают во рту. Темное мясо куриных крылышек без труда отходит от кости, кожица хрустящая, в остро-сладком соусе.

Особенно нас удивил микс из миндаля и кешью — такая простая, но вкусная закуска!

Соусы тоже на уровне: сливочный с натуральным пармезаном, сладкий барбекю с дымком и горчичный со свежим укропом

Всё в этом плато идеально. Потому «Петр Петрович» получает от Myslo высшую оценку.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Самое дорогое блюдо — 13 Rules (2600 руб.),

Самое дешевое блюдо — Černovar (1400 руб.),

Самая большая порция — 13 Rules (1300 г.),

Самая маленькая порция — «Августин» (700 г. с учетом соусов),

Самое маленькое время подачи — «Августин» (13 мин.),

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — «Петр Петрович».