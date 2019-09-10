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В Тульской области завершено строительство нового моста через реку Плаву

В Тульской области завершено строительство нового моста через реку Плаву

Этот мост — уже 9-й за два года — построили военные в рамках тактико-специальных учений.

В Плавском районе завершено строительство моста через Плаву. Новый мост связал поселок Юрьевский, деревни Юрьево и Волхонщино.

Много лет транспортное сообщение между этими населенными пунктами осуществлялось по низководной аварийной переправе, которую постоянно затапливало во время весеннего половодья.

Прямой путь здесь теперь — чуть более километра, а раньше, в объезд, все 12 км.

В поселке Юрьевский и деревне Юрьево 112 домов. Это 326 человек, из которых 78 — дети, 85 – пенсионеры. В деревне Волхонщино, что на другом берегу, 32 дома: 80 человек, в том числе 20 детей и 16 пенсионеров.

Жители давно ждали решения своей проблемы, неоднократно направляли коллективные обращения с просьбой построить им новый мост.

По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина Министерство обороны РФ ведёт монтаж мостов в Тульской области. Мост через Плаву — один из них. Накануне военнослужащие завершили работы по его возведению.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник:

Родион Дудник

– По инициативе губернатора силами и средствами военно- инженерных войск Министерства обороны проводится работа по восстановлению мостовых сооружений. Это шесть мостов в четырех муниципальных образованиях Тульской области: Веневский, Кировский, Курский и Плавский районы. Данные мостовые сооружения были выбраны по причине того, что являются единственным связующим звеном между населенными пунктами. Все они находились в аварийном и предаварийном состоянии. Они низководные и в весеннее половодье затапливались. Это нарушало транспортное сообщение. Жители терпели неудобства, мягко говоря, чтобы попасть из одного населенного пункта в другой.

– По большей части эти сооружения были построены хозспособом, на балансе ни у кого не стояли, к тому же выделить бюджетные средства для их восстановления в настоящее время не представлялось возможным. Поэтому их решено было построить в рамках тактических учений мостовых войск Минобороны. Приёмку всех построенных мостов мы проведем компетентной комиссией, с участием жителей, — сообщил Родион Борисович.

По словам министра, работы не выбивались из графика, шли даже с опережением. К постройке первого сооружения приступили 16 июля, по графику должны были завершить всё к 25 сентября. Получилось даже раньше.

– В прошлом году такая практика строительства мостовых сооружений силами Минобороны в Тульской уже была опробована. Тогда построили и открыли три моста. Конечно, это не единственные мосты в регионе, но я уверен, эта работа будет продолжена и в следующем году, — сказал Дудник.

Командир мостового батальона бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа Алексей Зайцев:

Алексей Зайцев

– Мосты в Тульской области возводят военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа в ходе тактико-специальных учений. Возведенное в Плавском районе мостовое сооружение имеет грузоподъёмность до 50 тонн. Мост построен качественно и прослужит людям ещё много лет.

К работам привлечено более 150 военнослужащих, свыше 60 единиц военной и специальной техники.

Глава администрации Плавского района Тульской области Андрей Гарифзянов:

Андрей Гарифзянов

– Два берега реки Плавы раньше соединяла старая переправа, построенная ещё местным совхозом для своих хозяйственных нужд. Ею и пользовались жители. В деревне Юрьево, поселке Юрьевский и деревне Волхонщино сотни жителей. Детсад и школа находятся в поселке Октябрьский, непосредственно примыкающем к деревне Волхонщино. И чтобы жителям туда попасть, нужно было ехать в объезд около 12 км. А прямое транспортное сообщение — всего километр-полтора.

– Жители рады, что при поддержке нашего губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина появилась возможность возвести мостовую переправу, — говорит Андрей Гарифзянов. — Это хороший мост, имеющий высокую грузоподъёмность. Военные уже практически завершили работу, на плечи муниципалитета ляжет обустройство подъездных путей к новому мосту и дороги.

По словам Андрея Рузильевича, контракт с «Автодором» уже заключен. К работам по строительству съездов с моста приступают уже завтра, 11 сентября. Дорога к мосту пока накатанная, в следующем году планируется ее ощебенить.

Непосредственно подъездные пути к мосту обойдутся для бюджета в 5 млн рублей. Обустройство дороги — ещё 14 млн рублей.

Людмила Карасёва, жительница поселка Юрьевский:

Людмила Карасёва

– Мы очень рады, что теперь у нас будет мост, связывающий две деревни. Населённые пункты находятся на разных берегах реки. Многие жители Волхонщино работают в Плавске, им нужно было туда как-то добираться, детей в детсад и школу из Юрьевского тоже приходилось возить в объезд. Это было очень неудобно жителям. Старая переправа ещё существует, чуть ниже по течению, но она находится в очень плохом состоянии. А теперь у нас есть хороший крепкий мост!

Наталья Котова, староста поселка Юрьевский:

Наталья Котова

– У меня на том берегу живут пожилые родственники. Теперь я смогу их чаще навещать. Тут пешочком через мост отлично будет! И быстро! Очень приятна забота о нас со стороны правительства и Министерства обороны. Спасибо за мост!

 

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
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