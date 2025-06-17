Криволучье или Новая Тула: как на Осиновой Горе строили металлургический завод

1937 год. Панорама доменных печей

15 июня 1935 года вступил в строй действующих Новотульский металлургический завод — теперь «Тулачермет». На следующий день его домна дала первую плавку.

Строительство было грандиозным. В 1933 году здесь работало 23 400 человек. Одному из знаковых промышленных предприятий города исполняется девяносто лет.

На работу ходили пешком

Почему именно Тула? По подсчетам того времени, запасов местных железных руд было достаточно для строительства металлургического завода. Также считалось, что для строительства завода в Туле есть достаточные запасы известняка (флюсов), огнеупоров, строительных материалов, развет­вленная железнодорожная сеть и водные пути сообщения. А еще — наличие квалифицированной рабочей силы на заводах.

С точки зрения наличия руды Новотульский комбинат вообще считался одним из наиболее обеспеченных заводов в СССР.

Перед партийной организацией была поставлена задача превратить Тулу металлическую в Тулу металлургическую. Ее символом и должен был стать новый завод.

Площадку под будущее строительство выбирали долго. Рассматривали Верхнее Криволучье, Ломинцево, Плеханово. Наконец, 7 марта 1931 года на совещании у секретаря Тульского горкома ВКП (б) А. И. Седельникова с участием представителей «Гипромеза», объединения «Сталь» и американских инженеров-консультантов было озвучено, что завод будет на площадке Осиновой Горы.



Никитские землянки, в которых жили первые рабочие.

«Гипромез» — это Государственный институт по проектированию металлургических заводов. В 1930–1931 годах его генеральным директором был туляк, будущий дважды Герой социалистического труда, один из организаторов атомного проекта СССР Аврамий Завенягин. Совсем тогда молодой еще человек: в 1931 году ему только исполнилось тридцать лет.

С выбором согласился и присутствовавший на совещании член комиссии Гипромеза и метсектора ВСНХ СССР американский консультант Томас, представитель фирмы Freyn Engineering Company of Chicago, которая оказывала техническую помощь и обучала советские кадры новейшим стандартам американской металлургии. Также основной задачей американских экспертов было генеральное планирование распределения мощностей и рациональное размещение всей будущей металлургической промышленности Советского Союза. Представители фирмы считали, что с их помощью Гипромез стал самой эффективной организацией в СССР.

9 мая 1931 года Тульский горсовет принял решение об отводе площадки на левом берегу Упы, восточнее деревни Таптыково.

На месте будущего строительства был пустырь, осиновый лес на взгорье. Ранним утром в воскресные дни сюда приходили страстные охотники ловить щеглов и чижей, собирать грибы, удить рыбу. Вокруг — непроезжий и непролазный глинозем. Когда начали стройку, осенью и зимой все настолько заплывало грязью, что работать без сапог было совершенно невозможно.

Дом бывшего владельца земель, на которых сейчас стоит «Тулачермет».

Первые землекопы и разнорабочие начали прибывать уже в первые дни июня 1931 года. Затем по путевкам партийных комитетов и комсомола с разных концов страны стали приезжать тысячи рабочих. Прибыло, например, много женщин с Украины, которые работали на подвозе щебня, камня, вывозили землю. По договору о технической помощи теперь помогали немецкие специалисты. Не считаясь с личным временем, участвовали в стройке и трудящиеся предприятий Тулы. Они приезжали в выходные дни, чтобы своим трудом ускорить работы на многочисленных объектах.

Главной фигурой на стройке, особенно первые годы, был землекоп, а главными орудиями — лопата, лом, кирка, тачка и лошадь с грабаркой.

Только земли из котлованов надо было вынуть и переместить свыше полутора миллионов кубометров. Грабари на своих лошадях работали целыми семьями. Взрослые, главным образом мужчины, были заняты на тяжелой работе по срезке грунта и погрузке в грабарки; женщины и подростки отвозили грунт в район отсыпки.



Гудок. Работа кончена. Скорей на аэродром! На самолеты! В воздух! Фото из газеты «Коммунар».

Жили грабари в поселке Таптыково и частично в Криволучье. Обычно утром нескончаемый их поток двигался на завод, а вечером возвращался обратно. Всего на стройке работало несколько тысяч грабарей. Это они своим тяжелым трудом подготовили площадки для строительства ТЭЦ и доменных печей, сняли грунт местами до пяти-шести метров глубиной.

Вообще, почти все работы на стройке велись вручную. Не было подъемников и транспортеров для подачи кирпича, поэтому рабочие с «козой» на плечах поднимали кирпич на любую высоту. Вдоль и поперек строительная площадка была перекопана траншеями, на которых вручную выкидывался грунт иногда на высоту трех-четырех метров. Для сокращения выемки грунта траншеи копали узкие и крепили их лесом на всю высоту.



Первостроитель Потемкин на строительстве Доменной печи № 1.

В то время бетон готовили поблизости от строительной площадки, специализированных заводов не существовало. По деревянным трапам тачками его развозили к объектам. Бетонов, способных схватываться и твердеть в условиях минусовой температуры, также не существовало, поэтому зимой устраивались тепляки с закрытием верхней части котлована брезентом, соломенными матами или легкой кровлей. Внутри топились печки-буржуйки, чтобы все происходило при плюсовой температуре.

Жилья не хватало, первые строители вообще спали под открытым небом на берегу Упы или в деревянных сараях.

Только к зиме построиди первые бараки и землянки около деревень Никитино, Топтыково, Криволучье. Строили из досок, фанеры, глины, любых строительных отходов. Вдоль улиц проложили деревянные настилы — тротуары.

Многие на работу каждый день ходили из Тулы пешком. Поэтому вставали с первыми петухами и возвращались домой поздней ночью. Один из строителей, Михаил Юдаев, вспоминал:

«Трудно было во всем, не только на работе. Подчас голодали. Положено было на человека восемьсот граммов хлеба. Получишь его, и, покуда дойдешь до дома, ничего не останется.

Ходить-то было далеко. Сначала жили в палатках, а потом поселили нас в общежития, а общежития эти — на улице Войкова, возле Центрального рынка. Вот и приходилось каждый день чуть свет вставать, добираться на работу, а потом возвращаться и шагать в школу. А ходили в башмаках с деревянными подошвами, одежонка была худая, в холода совсем не грела».

Начало истории

Директором будущего комбината был назначен Андрей Полупанов — человек с яркой революционной биографией. Матрос-черноморец, в Гражданскую командовал Днепровской флотилией, сражался с беляками. Среди его подвигов — побег из белогвардейского плена, когда команда бронепоезда «Свобода или смерть!», которой он командовал, была захвачена противником. Практически все они, а также отряд венгров-интернационалистов были расстреляны, но Полупанов вместе с комендантом поезда сумел убежать.

О Полупанове вспоминали как о человеке душевном, общительном и с размахом, с роскошной шевелюрой. Выглядел он настоящим богатырем. На груди — орден боевого Красного Знамени, что было тогда большой редкостью.

Но проработал он в Туле недолго. Хоть и обладал Андрей Васильевич незаурядными организаторскими способностями, однако образования не хватало. Учиться было некогда. Собственно, в те годы образованные специалисты, тем более инженеры, были на вес золота. Полупанов начисто переругался со строителями, пытаясь сосредоточить контроль над ходом стройки в своих руках. Но с работы он полетел за раздутые управленческие кадры и семейственность. Сын Полупанова был заведующим проектбюро, два свояка — директорами по труду и коммерческим вопросам, а количество служащих администрации было сопоставимо с количеством рабочих.



Ударная бригада землемеров. 1935 год.

После отъезда из Тулы Андрей Васильевич оставался на хозяйственной работе, а с 1948 года руководил строительным трестом в Евпатории. Новым начальником строительства был назначен Трегубов, тоже в прошлом моряк. «Худой и высокий, скуп на слова, — вспоминали о нем. — Говорил отрывисто, будто рубит». Но тоже работал недолго.

В мае 1933 года начальником стройки и директором завода стал Иван Гайдуль. С 1919 по 1926 год он служил в Красной армии, где от рядового бойца дошел до политработника. В 1929 году окончил Свердловский университет. До приезда в Тулу четыре года работал секретарем Пролетарского райкома ВКП (б) Москвы. В момент назначения в Тулу ему исполнилось только 32 года. Именно Гайдулю вскоре выпало открывать завод. Но в 1938 году он был арестован и 7 октября расстрелян.

Проектные организации не успевали обеспечивать технической документацией: в то время по стране возводилось несколько металлургических заводов, проектирование и строительство которых велось одновременно. Цейтнот был такой, что отдельные координаты на земляные работы проектировщики иногда передавали по телефону. Проезжие дороги строились с булыжным покрытием.



Сборка трансформатора. 1934 г.

Шлак как основной строительный материал тогда не применялся. Первые асфальтированные дороги появились на заводе после войны. Уже перед самым открытием зимой по мерзлому грунту подвели ветку железной дороги. После того как потеплело и почва просела, пришлось останавливать движение и срочно все переделывать. В общем, строили завод в полном соответствии с духом времени — на героизме и готовности вынести все предложенные им тяготы трудившихся здесь людей.

Однако запланированные темпы все равно не выдерживались. Не хватало рабочих, ресурсов. В 1932 году народный комиссар тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе взял стройку под особое наблюдение Наркомтяжпрома.

И вот наконец, 15 июня 1935 года в 18.30 Гайдуль подписал приказ о пуске домны. Ночью уже следующего дня домну начали загружать сырьем. Это тоже было символично, ведь именно 16 июня 1931 года был уложен первый кубометр бетона в фундамент домны. В 23.45 16 июня полился первый чугун.

В 0.22 ковш с первым чугуном поступил на весы и после взвешивания отправлен на разливочную машину.

В 0.45 первая чушка чугуна упала на платформу. В первую выплавку было получено 24 т 380 кг чугуна. Так заработал первый в Советском Союзе металлургический завод, не имевший импортного оборудования.

Председатель правительственной комиссии, инженер Котельников с гордостью рассказывал, что монтаж целиком был проведен силами советских рабочих и специалистов. И ход монтажа, и его результаты показали, что Советский Союз может строить металлургические заводы без иностранной помощи.

Газоочистка в период строительства. 1934 г.

Открытие домны стало началом новой истории. Многие строители завода, вчерашние землекопы, подсобные рабочие, не видавшие прежде доменной печи и не знавшие, как вырабатывается электроэнергия, начали осваивать новые профессии.

Стройка и самолеты

В октябре 1933 года по заданию газеты «Коммунист» в Туле побывал поэт Муса Джалиль, готовивший очерк о рабочих стройки. Тогда он был начинающим журналистом. Но после войны Герой Советского Союза Джалиль стал знаменит циклом стихотворений «Моабитская тетрадь», которые он написал в Моабитской тюрьме Берлина. Муса Джалиль был казнен на гильотине 25 августа 1944 года в тюрьме Плётцензее в Берлине за участие в подпольной организации.



Строительство металлокомбината.

26 ноября 1933 г. газета «Коммунар» сообщила, что один из самых популярных в столице Московский художественный театр 2-й взял культурное шефство над строительством Тульского металлокомбината. Театр обязался организовать кружки художественной самодеятельности, обслуживать своими силами массовые пролетарские празднества, провести цикл докладов по вопросам искусства и литературы. Коллектив МХАТа 2-го выезжал со своими спектаклями на строительство Тульского металлокомбината, а на первомайские торжества приглашал делегацию ударников стройки к себе в Москву.

В 1934 году, еще даже до открытия комбината, появился заводской аэроклуб, который имел три собственных самолета, планер, парашюты, бензинохранилище на 20 тонн, аэродром, 45-метровую металлическую парашютную вышку, летную, планерную и парашютную школы.

В 1934 году было открыто движение трамвая по маршруту № 9 Поселок Новая Тула — Московский вокзал. Дорога была однопутной с развязками для пропуска встречного трамвая. Конечная остановка трамвая в народе получила название «Соцгород». Это название долго сохранялось и после войны, но теперь так называли весь поселок металлургов.

Рядом с поселком в 30-е годы была открыта железнодорожная станция Криволучье. От станции Криволучье можно было доехать до Ряжского вокзала. В одноэтажных корпусах рядом с железной дорогой располагалась поликлиника. На другой стороне улицы был построен магазин «Дежурка», где можно было купить продукты питания.



Улица Металлургов.

В 1932 году построили баню, на двух этажах здания имелись мужские и женские отделения, сауна, парилка, бассейн, душ. В 1937 году построили детский сад — ясли, в 1960-е годы к нему были пристроены дополнительные корпуса. В 1935 году окрыли женскую школу № 49, в 1940 году — мужскую школу № 51. Во время войны в школе № 49 находился госпиталь.



Улица Металлургов, фото с сайта «Тула ушедшего века» из архива Михаила Тенцера.

К 1941 году поселок Новая Тула находился в границах улиц Приупской, Металлургов и Бардина. Главной улицей образовавшегося поселка была Трубопрокатная. После войны она была названа в честь сталевара Макара Мазая. Жилые поселки имели названия соседних деревень или по месту производства (Топтыково, Шлачек). Так начиналась история Тульского металлокомбината.