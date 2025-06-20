Свет Победы
21 июня с 21.00 на здании по адресу ул. 9 Мая, 1 зрители смогут увидеть проекции, рассказывающие о Великой Отечественной войне и вкладе Тулы в общую Победу.
По словам организаторов, световые инсталляции — это современный способ сохранить память и передать историю молодому поколению. Каждый должен знать о вкладе нашего города в Великую Победу.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, световое шоу наряду с Тулой запланировано в Смоленске, Новосибирске и Хабаровске.
Какие еще мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, пройдут в областной столице, читайте по ссылке.
Где и когда?
Тула , Тула
21 июня 2025, суббота
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