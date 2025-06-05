Синистер. Из тьмы
Премьера:
12.06.2025
Режиссер:
Филип В. да Силва
Актеры:
Оскар Скагерберг, Ракель Бенер, Петер Мерлин, Арчана Кханна, Аманда Кильпеляйнен Арвидссон, Леннарт Б.Санделин, Марион Хорни, Санна Янссон, Томас Хеденгран, Ларс Адстен, Чарли Ельм
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
95 минут
Возрастные ограничения:
18+
В природном заповеднике Швеции пропадает женщина, и смотрительница Ангелика обращается за помощью к своему бывшему парню Виктору, который работает кинологом. Исследуя пещеры, они сталкиваются с мстительным духом.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
1 мая - 9 июня
17 мая - 17 июня
5 - 12 июня
12 июня, четверг 00:00
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