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Синистер. Из тьмы

Синистер. Из тьмы

Премьера:
12.06.2025
 
Режиссер:
Филип В. да Силва
  
Актеры:
Оскар Скагерберг, Ракель Бенер, Петер Мерлин, Арчана Кханна, Аманда Кильпеляйнен Арвидссон, Леннарт Б.Санделин, Марион Хорни, Санна Янссон, Томас Хеденгран, Ларс Адстен, Чарли Ельм
  
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
95 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

В природном заповеднике Швеции пропадает женщина, и смотрительница Ангелика обращается за помощью к своему бывшему парню Виктору, который работает кинологом. Исследуя пещеры, они сталкиваются с мстительным духом.

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