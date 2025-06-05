Синистер. Из тьмы

Премьера: 12.06.2025

Режиссер: Филип В. да Силва

Актеры: Оскар Скагерберг, Ракель Бенер, Петер Мерлин, Арчана Кханна, Аманда Кильпеляйнен Арвидссон, Леннарт Б.Санделин, Марион Хорни, Санна Янссон, Томас Хеденгран, Ларс Адстен, Чарли Ельм

Жанр: Детективы, Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 95 минут

Возрастные ограничения: 18+

В природном заповеднике Швеции пропадает женщина, и смотрительница Ангелика обращается за помощью к своему бывшему парню Виктору, который работает кинологом. Исследуя пещеры, они сталкиваются с мстительным духом.