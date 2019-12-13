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В Ваныкинской больнице установили новый томограф
Фото предоставлено Тульским минздравом.

В Ваныкинской больнице установили новый томограф

Это современный аппарат, который позволяет получить 128 срезов исследуемого участка.

В Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Ваныкина начал работать новый компьютерный томограф. Аппарат закуплен в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и предназначен, прежде всего, для проведения исследований головного мозга пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.

- Новый томограф — это современный аппарат, который позволяет получить 128 срезов исследуемого участка, — рассказала Ирина Рублевская, главный врач больницы. — Для сравнения, ранее работавший томограф был 16-срезовым. На новом томографе можно проводить исследования грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, есть возможность программирования под конкретного пациента, снижена лучевая нагрузка.

Новый томограф установлен в приемном отделении сосудистого центра. Это обеспечивает оперативность проведения исследований пациентов, доставленных с подозрением на инсульт.

- Одна из важнейших задач, которые сейчас стоят перед медиками, — снижение смертности от болезней системы кровообращения, — прокомментировал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк. — Для этого мы закупаем современное оборудование и проводим обучение врачей-специалистов. В следующем году планируем закупить оборудование для трех больниц. На эти цели региональным проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» предусмотрено около 140 млн рублей.

Новым оборудованием планируется дооснастить региональные сосудистые центры.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:45 +2
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