Туляк пожаловался в администрацию на вкопанные покрышки во дворах: «Когда их уже уберут?»

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Во время прямого эфира заместителю главы администрации Тулы Максиму Щербакову поступил вопрос от местного жителя. Его возмущают использованные автомобильные покрышки, которыми некоторые «украшают» свои дворы.

— Это наследие нашего прошлого — 80, 90-х годов. Тогда народное творчество пыталось компенсировать отсутствие благоустройства.

Когда мы заходим на новый объект или просто обновляем локацию, все эти предметы удаляем. Иногда бывают сложные моменты, когда не просто вкопана черная покрышка, а установлен целый арт-объект с клумбой. Тогда возникают споры с людьми, которые это поставили. Достаточно тонкий вопрос. Мы тогда индивидуально подходим к этому, — рассказал Максим Щербаков.

Уважаемые читатели, а как вы считаете, в каких случаях надо оставлять покрышки во дворах?