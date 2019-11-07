Выходные в Туле: 8-10 ноября

На выходных вас ждет большая программа: дегустация 200-летней травяной настойки, концерты звезд, фестиваль танца живота, американский футбол и финал «Оружейной» лиги КВН.

Концерты

Когда: 9 ноября, суббота, 20.00

Где: Rock'nRolla, клуб, Новомосковск, Трудовой проезд д. 1 В, (в ТЦ «Добрыня»)

Цена: 700 р., в день концерта — 1000 р., билеты категории VIP — 1500 р

В новомосковском клубе ROCK'N'ROLLA выступит легендарный экс-вокалист групп вокалист «Ария» и «Автограф» Артур Беркут и группа Revival.

На сцене музыканты представят новую эксклюзивную программу «Редкое+Лучшее». По словам Артура Беркута концерт позволит «вспомним прошлое, окунуться в будущее, и все это будет происходить здесь и сейчас». Солисты группы Revival поясняют, что программа будет разделена на несколько атмосферных блоков, и в ней запланировано много сюрпризов.

Когда:8 ноября, пятница, 19.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 700 р.

В Harat's Pub пройдет камерный акустический концерт экс-вокалистки легендарных FLЁUR Елены Войнаровской. Предстоящий небольшой тур будет одновременно приурочен ко дню рождения Елены, а набор используемых инструментов ограничится гитарой, фортепиано, флейтой и виолончелью. В этом почти классическом обрамлении прозвучат как старые, хорошо известные композиции, так и настоящие раритеты, в том числе неизданные и редко исполнявшиеся на концертах.

Когда: 8 ноября, пятница, 20.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса 70

Цена: 1500−4000 р.

Автор хита «Малиновый свет» привезет в Тулу большую сольную 2-часовую программу. Его синглы звучат в лучших клубах страны и «взрывают» интернет, набирая безумное количество просмотров. Клип на песню «Я хочу танцевать» набрал почти 17 миллионов просмотров, а «Малиновый свет» и «Самолёты» вошли в десятку самых прослушиваемых треков года по версии YouTube.

Когда:9 ноября, суббота, 18.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 700−1300 р.





«Голубые береты» — это уникальный ансамбль, родившийся в один из вечеров 1985 года в солдатском клубе 350-го парашютно-десантного полка в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Вы услышите любимые песни о долге и чести, о любви и настоящей дружбе, чтобы вспомнить ваших сыновей, братьев, мужей, которые стали героями нашей страны, а также новые композиции из нового альбома «Не стесняйтесь наград, мужики…»!

Когда: 10 ноября, воскресенье, 20.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 500 р.

В «Типографии» выступит исполнитель альтернативного хип-хопа, блогер и поэт Дмитрий Ромащенко более известный под псевдонимом Эрнестро Заткнитесь. В 2016 году музыкант участвовал в баттле Versus против Гнойного.

Квартирник Эрнесто не похож на типичные концерты реперов или затянутые крикливые поэтические вечера. Это сочетание животрепещущей энергетики и филигранной подачи. Музыка, стихи, монологи и свойские беседы со зрителями.

Танцевальные фестивали

Когда: 9−10 ноября, суббота-воскресенье, 9.00. Полное расписание по ссылке.

Где: Дворец культуры, ПО «Туламашзавод», Тула, улица Демидовская, 52

Цена: 400 р. за каждый день фестиваля, билеты приобретаются в день мероприятия.

На выходных в ДК ПО «Туламашзавод» пройдет первый независимый фестиваль по танцевальному направлению bellydance. Гостей ждут зрелищные номера в разных танцевальных направлениях от классического арабского танца живота до ритуальных национальных танцев и номеров в стиле индийского кино в исполнении взрослых и юных танцоров. В эти два дня вы сможете посетить мастер-классы таких звездных педагогов bellydance, как Маргарита Дарьина, Сергей Зима, Тимур Сихарулидзе и Елена Евсеева, Алла Мурзина, Екатерина Юруть, Майя Сабитова.

Когда: Когда: 8−10 ноября, пятница-воскресенье, 9.00

Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ), Тула, улица Демонстрации, 134

Вход свободный.

В Тульском областном центре молодежи пройдет международный хореографический конкурс «Вне рамок». Гости увидят лучшие номера в разных танцевальных стилях от классической хореографии до contemporary.

События

Когда: 10 ноября, воскресенье, 17.30

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Вход по пригласительным (у Люсинэ Малхасян и Олеси Золотовой)

В Городском концертном зале пройдут финальные игры «Оружейной» лиги КВН. Это будет космический финал сезона 2019, на сцене выступят 6 мощнейших команд:

Сборная города Егорьевска (Егорьевск)

Еще (Санкт-Петербург)

Самая Любимая (Тула)

Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю» (Тула)

Любимая команда Льва Николаевича (Тула)

Решка (Орел)

Когда: 10 ноября, воскресенье, 11.00

Где: МАУК «КДС» ОП ДК «Косогорец"

поселок Косая Гора, улица Гагарина, 2

Вход свободный.

10 ноября на территории ДК «Косогорец» пройдут сразу две выставки собак — всероссийского и регионального масштаба. В мероприятии примут участие лучшие представители всех пород из сообществ собаководов-любителей и независимых кинологических организаций.

детям

Когда:9 ноября, суббота, 12.00

Где: Тульский Государственный Театр Кукол, Тула, улица Советская, 62

Цена: 250−400 р.





Это спектакль-фантазия в современной стилистике уличного театра ростовых кукол. Он объединил в себе мюзикл, кукольное шоу и интерактивный квест.

Юные гости встретятся с могучими великанами-КРЕМЛИНАМИ, загадочными Хранителями тайн Кремля, озорными Искорками-эльфами, настоящими Феями тульских рек, сразиться с Драконом, пожирающим время.

Выставки

Выставка организована совместно Тульским государственным музеем оружия и Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи (г. Санкт-Петербург). На ней туляки и жители города узнают, что связывает великого оружейника с нашим городом и с кем он общался из тульских конструкторов, в каких странах выпускают легендарный АК и в чем отличие российского автомата от зарубежных образцов.

Спорт

Когда: 10 ноября, воскресенье, 14.00

Где: «Арсенал», центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

Цена: по билетам для взрослых — от 200 рублей, для детей (до 14 лет) — от 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

На Центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 16 тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Когда: 10 ноября, воскресенье, 10.00

Где: Футбольная академия Дмитрия Аленичева,

Тула, ул. Луначарского, 63-в

Вход свободный.





В футбольной академии Дмитрия Аленичева (ул. Луначарского, 63-в) состоится открытый турнир по американскому футболу «ТулаАренаБоул-2019».

В турнире примут участие четыре команды: «ТаранТула», Robbers (Брянск), «Киборги» (Обнинск), «Могучие утки» (Воронеж).

Для зрителей подготовят интерактивную программу: все желающие смогут побросать мяч, примерить экипировку и др.

Когда: 9−10 ноября, суббота-воскресенье, 14.00

Где: «Новое поколение», Тула, Тула, ул. Металлургов 22а

Вход свободный.

В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут домашние игры баскетбольного клуба «Арсенал». Тульская команда сыграет с игроками БК «Эльбрус» и г. Черкесск.

Лекции

Когда: 9 ноября, суббота, 15.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Цена: 300 р.





В «Октаве» пройдет мастер-класс по термопечати на ткани. Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с практическим заданием. Вместе с дизайнером Анастасией Конончук участники изготовят стильные аксессуары с термопечатью.

Когда: 8 ноября, пятница, 17.30

Где: Старая Тульская аптека, музей, Тула, пр. Ленина, 27

Стоимость: 100 р.

Алексей Домбровский расскажет об истории знаменитой травяной настойки и проведет дегустацию напитка.

Утраченный рецепт знаменитой настойки, спасшей жизнь графу Алексею Орлову, найден в бумагах Василия Шереметева. Состав того самого «Ерофеича» образца 1768 года восстановлен. Появлению нового музейного сувенира предшествовало почти два года исследований. Вся правда о Ерофеиче — 8 ноября в Старой тульской аптеке!

Когда: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Где: 10 ноября, воскресенье, 15.00

Вход по предварительной регистрации.

Лекцию прочитает Мария Осадник — модный обозреватель Первого канала, корреспондент программы «Доброе утро», редактор проекта «Russian View», автор программы «Острый look» на радио «Russia Today». Мария расскажет об особенностях «модной» журналистики и ее отличиях от других видов медиа.

На лекции она также объяснит, что такое классификация модных материалов на телевидении и в глянце. Еще гости узнают о специфике работы в жанре: от текста до видеосъемки. Кроме того, спикер поделится секретами удержания аудитории и конкуренции с форматами блога.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит продолжение культового триллера 80-х «Сияние» по роману Стивена Кинга. Сюжет строится вокруг повзрослевшего Дэнни Торренса, вынужденного мириться со своим даром «сияния» или ясновидения. Прошло много лет со времен кровавой бойни, устроенной его умалишенным отцом, но мужчина бежит от страшных воспоминаний с помощью алкоголя. Но однажды к нему обращается за помощью такая же «сияющая» девочка по имени Абра, за которой охотится секта секты похитителей одарённых детей «Истинный Узел».

И теперь, чтобы не стать жертвами, им предстоит бороться за свою жизнь, и, быть может, даже придётся вернуться в тот самый проклятый отель, где всё началось, чтобы пережить ещё один жуткий кошмар.

Цена: от 140 р.

В кино начался показ российской музыкальной комедии «Успех». Фильм рассказывает о бывшем рокере, который вынужден воспитывать свою дочь один. Главную роль исполнил Роман Курцын в образе «российского Курта Кобейна».

Мужчина перебивается случайными заработками, а однажды ему приходится поступиться своими рокерскими принципами — спеть российскую попсу на корпоративе. В ответственный момент он понимает, что не знает целиком слов одной песни, но на помощь приходит дочь. Импровизированное выступление попало в Сеть и в мгновение ока набрало невероятное количество просмотров, став настоящим хитом. И вот девочкой уже всерьёз заинтересовались настоящие музыкальные продюсеры.

Цена: от 400 р.

В субботу в кинотеатре «Синема Парк» пройдет трансляция турнира UFC FIGHT NIGHT® (16+) на больших экранах. Начало 9 ноября в 22.00 по московскому времени. Главным противостоянием турнира станет бой за звание чемпиона в полулегком весе между Забитом Магомедшариповым и Келвином Кэттером, который продлится три раунда.