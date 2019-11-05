БК «Арсенал» - БК «Эльбрус»
В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут домашние игры баскетбольного клуба «Арсенал». Тульская команда сыграет с игроками БК «Эльбрус» и г. Черкесск.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
9 ноября 2019, суббота
14:00
10 ноября 2019, воскресенье
14:00
8 декабря, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
23 ноября, суббота 21:00
₽ Билеты: 300 ₽
29 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
7 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽