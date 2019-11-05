афиша
афиша
Регистрация
БК «Арсенал» - БК «Эльбрус»

БК «Арсенал» - БК «Эльбрус»

В спорткомплексе «Новое поколение» пройдут домашние игры баскетбольного клуба «Арсенал». Тульская команда сыграет с игроками БК «Эльбрус» и г. Черкесск.

Вход свободный.

Где и когда?
Новое поколение
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
9 ноября 2019, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
10 ноября 2019, воскресенье
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Спасибо, сердце
Купить билет
8 декабря, воскресенье 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
А. Борисов и Modern Feelings (Финляндия)
Купить билет
23 ноября, суббота 21:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
АнимациЯ
Купить билет
29 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Сергей Дроботенко
Купить билет
10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Gayazov$ Brother$
Купить билет
7 декабря, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
Купить билет
24 ноября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.