Елена Войнаровская (FLЁUR)

В Harat's Pub пройдет камерный акустический концерт экс-вокалистки легендарных FLЁUR Елены Войнаровской.

Этой осенью Елена Войнаровская — в прошлом вокалистка легендарных FLЁUR, а ныне солистка собственного коллектива — даст серию эксклюзивных акустических концертов. Предстоящий небольшой тур будет одновременно приурочен ко дню рождения Елены, а набор используемых инструментов ограничится гитарой, фортепиано, флейтой и виолончелью. В этом почти классическом обрамлении прозвучат как старые, хорошо известные композиции, так и настоящие раритеты, в том числе неизданные и редко исполнявшиеся на концертах. В праздничные дни мечты должны сбываться — и грядущий тур исполнит многие из них. Песни, которые когда-то были записаны на аудиокассеты, в сопровождении тихого поскрипывания аналогового рекордера, исполнявшиеся полушепотом, в сумрачных комнатах, в заброшенных парках или на берегу моря, ожидают вас этой осенью, чтобы обрести вторую жизнь и новое звучание.



Кроме самой вокалистки, в туре примут участие давно полюбившиеся поклонникам флейтистка Алла Лужецкая и виолончелистка Дарья Богословская. В чисто женском составе творчество Елены, которому и без того свойственны хрупкость и нежность, приобретет ещё более камерный характер. Концерты в подобном формате группа будет давать впервые — и вполне возможно, что тур останется единственным в своем роде. Каждый из гостей может стать свидетелем этого удивительного ностальгического эксперимента, волшебства, свершающегося на ваших глазах.





Честное акустическое звучание как нельзя лучше отражает идею сокровенной близости и причастности, характерную для многих песен Елены. Вас ожидают не просто концерты — теплые, дружеские вечера с доверительной и уютной атмосферой. Магическое пространство, где каждый из нас может быть собой, где царят принятие и понимание, единство и таинство, легкая грусть и предвкушение будущих чудес. И они непременно случатся — ведь никто из слушателей Елены еще никогда не уходил с концерта без светлого энергетического заряда, новой надежды и обещания счастья.