Доктор Сон

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 07.11.2019

Режиссер: Майк Флэнеган

Актеры: Ребекка Фергюсон, Юэн МакГрегор, Джейкоб Тремблей, Эмили Элин Линд, Клифф Кёртис, Зан Маккларнон, Карел Стрёйкен, Брюс Гринвуд, Джоселин Донахью, Александра Эссоу

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 153 мин

Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведёт жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» — группы охотников за одаренными детьми.