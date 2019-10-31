Доктор Сон
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 07.11.2019
Режиссер:
Майк Флэнеган
Актеры:
Ребекка Фергюсон, Юэн МакГрегор, Джейкоб Тремблей, Эмили Элин Линд, Клифф Кёртис, Зан Маккларнон, Карел Стрёйкен, Брюс Гринвуд, Джоселин Донахью, Александра Эссоу
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
153 мин
Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведёт жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» — группы охотников за одаренными детьми.
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