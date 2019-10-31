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Доктор Сон

Доктор Сон

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 07.11.2019
 
Режиссер:
Майк Флэнеган
  
Актеры:
Ребекка Фергюсон, Юэн МакГрегор, Джейкоб Тремблей, Эмили Элин Линд, Клифф Кёртис, Зан Маккларнон, Карел Стрёйкен, Брюс Гринвуд, Джоселин Донахью, Александра Эссоу
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
153 мин
  

 

Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведёт жизнь маргинала-алкоголика. С ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» — группы охотников за одаренными детьми.

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29 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Слот
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17 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Юрий Николаенко в Туле
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29 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Психея
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7 ноября, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 900 ₽
Джаз-клуб: Трио Геннадия Филина (Рязань)
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22 ноября, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
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5 декабря, четверг 19:00
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 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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