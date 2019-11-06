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Успех

Успех

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 07.11.2019
 
Режиссер:
Павел Руминов
  
Актеры:
Юлия Снигирь, Роман Курцын, Алексей Чадов, Николай Шрайбер, Мария Лобанова, Рина Гришина
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
96 мин
  

Когда-то Лиза и Артем были дерзкой рок-группой, мечтавшей покорить мир, но после рождения дочери Виты им пришлось забыть о творчестве. Лизу никогда не «отпускала» музыка, и когда появляется шанс в Америке, она оставляет семью и уезжает. Теперь Артем растит дочь один, перебиваясь случайными заработками. Однажды ему приходится поступиться своими рокерскими принципами — спеть российскую попсу на корпоративе. Слов одного хита Артем не знает, но неожиданно выручает дочь, исполнив песню за него. Их экстравагантное выступление собирает миллионы просмотров в Интернете, чем привлекает внимание известного продюсера.

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Сегодня
17:05 Киносити
22:25 Киносити
Завтра
17:05 Киносити
22:25 Киносити
9 ноября, суббота
17:05 Киносити
22:25 Киносити
10 ноября, воскресенье
17:05 Киносити
22:25 Киносити
11 ноября, понедельник
17:05 Киносити
22:25 Киносити
12 ноября, вторник
17:05 Киносити
22:25 Киносити
13 ноября, среда
17:05 Киносити
22:25 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
АнимациЯ
Купить билет
29 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Слот
Купить билет
17 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Юрий Николаенко в Туле
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29 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Психея
Купить билет
7 ноября, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 900 ₽
Джаз-клуб: Трио Геннадия Филина (Рязань)
Купить билет
22 ноября, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Хочу купить вашего мужа
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5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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