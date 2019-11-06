Успех
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 07.11.2019
Режиссер:
Павел Руминов
Актеры:
Юлия Снигирь, Роман Курцын, Алексей Чадов, Николай Шрайбер, Мария Лобанова, Рина Гришина
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
96 мин
Когда-то Лиза и Артем были дерзкой рок-группой, мечтавшей покорить мир, но после рождения дочери Виты им пришлось забыть о творчестве. Лизу никогда не «отпускала» музыка, и когда появляется шанс в Америке, она оставляет семью и уезжает. Теперь Артем растит дочь один, перебиваясь случайными заработками. Однажды ему приходится поступиться своими рокерскими принципами — спеть российскую попсу на корпоративе. Слов одного хита Артем не знает, но неожиданно выручает дочь, исполнив песню за него. Их экстравагантное выступление собирает миллионы просмотров в Интернете, чем привлекает внимание известного продюсера.
29 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
29 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
22 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽