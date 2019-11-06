Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 07.11.2019

Режиссер: Павел Руминов

Актеры: Юлия Снигирь, Роман Курцын, Алексей Чадов, Николай Шрайбер, Мария Лобанова, Рина Гришина

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 96 мин

Когда-то Лиза и Артем были дерзкой рок-группой, мечтавшей покорить мир, но после рождения дочери Виты им пришлось забыть о творчестве. Лизу никогда не «отпускала» музыка, и когда появляется шанс в Америке, она оставляет семью и уезжает. Теперь Артем растит дочь один, перебиваясь случайными заработками. Однажды ему приходится поступиться своими рокерскими принципами — спеть российскую попсу на корпоративе. Слов одного хита Артем не знает, но неожиданно выручает дочь, исполнив песню за него. Их экстравагантное выступление собирает миллионы просмотров в Интернете, чем привлекает внимание известного продюсера.