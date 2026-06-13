Фото Алексея Пирязева.

На территории Тульской области 13 июня ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии, в ближайшие 1–3 часа и до конца суток местами пройдут грозы. Порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду, также есть вероятность града.

МЧС России по Тульской области призывает жителей соблюдать меры предосторожности.

Водителям: рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию до других автомобилей и быть предельно внимательными на дороге.

Пешеходам: избегайте шатких строений, деревьев, а также неустойчивых конструкций, таких как рекламные щиты.

Парковка: оставляйте автомобили вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций, которые может сорвать ветром.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщай в Единую службу спасения по телефону 112.