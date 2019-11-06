«Синема Парк» проведет трансляцию UFC FIGHT NIGHT® на больших экранах

Чтобы увидеть зрелищные бои, не обязательно ехать в Москву. Тульские зрители Объединенной сети кинотеатров «КИНО ОККО» («Синема Парк» и «Формула Кино») смогут насладиться трансляцией турнира UFC FIGHT NIGHT® (16+) на больших экранах. Начало 9 ноября в 22.00 по московскому времени. Билеты на трансляцию боя доступны на сайте kinoteatr.ru.

Главным противостоянием турнира станет бой за звание чемпиона в полулегком весе между Забитом Магомедшариповым и Келвином Кэттером, который продлится три раунда.

Из-за проблем со здоровьем бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор Дос Сантос выбывает из турнира UFC в Москве, где он должен был встретиться с Александром Волковым. На замену бразильцу выходит перспективный тяжеловес Грэг Харди, который все свои пять побед одержал нокаутами в первом раунде. Бой Волков vs Харди пройдёт также в формате трёх раундов и станет событием вечера.