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«Синема Парк» проведет трансляцию UFC FIGHT NIGHT® на больших экранах

«Синема Парк» проведет трансляцию UFC FIGHT NIGHT® на больших экранах

Сами соревнования пройдут 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене».

Чтобы увидеть зрелищные бои, не обязательно ехать в Москву. Тульские зрители Объединенной сети кинотеатров «КИНО ОККО» («Синема Парк» и «Формула Кино») смогут насладиться трансляцией турнира UFC FIGHT NIGHT® (16+) на больших экранах. Начало 9 ноября в 22.00 по московскому времени. Билеты на трансляцию боя доступны на сайте kinoteatr.ru.

Главным противостоянием турнира станет бой за звание чемпиона в полулегком весе между Забитом Магомедшариповым и Келвином Кэттером, который продлится три раунда.

Из-за проблем со здоровьем бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор Дос Сантос выбывает из турнира UFC в Москве, где он должен был встретиться с Александром Волковым. На замену бразильцу выходит перспективный тяжеловес Грэг Харди, который все свои пять побед одержал нокаутами в первом раунде. Бой Волков vs Харди пройдёт также в формате трёх раундов и станет событием вечера.

 

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ТРЦ МаксиСинема парк
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Забит Магомедшарипов и Келвин Кэттер

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