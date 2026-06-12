Работы реализовали в рамках региональной Программы развития газоснабжения и газификации Тульской области. Для надежного снабжения потребителей голубым топливом здесь также смонтировали газорегуляторный пункт.

Как отметила заместитель министра энергетики региона Людмила Семенова, сегодня уровень газификации Тульской области достиг 87% — это выше среднероссийского показателя, который составляет 73%.

«В Тульской области утверждена новая программа развития газоснабжения и газификации на 2026–2030 годы. В ее рамках планируется провести газ примерно в 170 населенных пунктах, расположенных в 20 муниципальных образованиях. Предстоит построить свыше 350 км новых газопроводов и подключить к сетям 3,2 тысячи домовладений. Продолжим системную работу в этом направлении», — сообщила Людмила Семенова.

Первые домовладения в деревне Теребуш уже подключены к сетям по президентской программе догазификации. Возможность пользоваться сетевым газом создана для 83 домов, из которых 14 уже газифицированы.

«Подключения продолжаются по мере готовности объектов к приему газа. Призываем жителей активнее подавать заявки, чтобы к новому отопительному сезону все желающие могли оценить преимущества экономичного и экологичного топлива», — подчеркнул генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тула» Юрий Любарский.