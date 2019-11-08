Пространство памяти
В театре «Барабан» пройдет трехдневная пластическая лаборатория по исследованию памяти и поиску воспоминаний через танец.
Для тренинга будут использованы техники современного танца, телесные практики и размышления философов и нейробиологов о механизмах памяти и её сущности. В процессе исследования участники будут много двигаться, замирать, находить, отпускать, импровизировать и взаимодействовать.
Участвовать может любой желающий, танцевальный опыт не важен.
С собой необходимо взять удобную одежду и обувь
Стоимость: одно занятие 400 р., все три дня - 1000 р.
Где и когда?
Тула, ул. Каминского,д. 24 (Творческий индустриальный кластер «Октава»)
8 ноября 2019, пятница
19:00
9 ноября 2019, суббота
15:00
10 ноября 2019, воскресенье
15:00
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1400 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
9 - 10 ноября
₽ Билеты: 100-300 ₽