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Пространство памяти

Пространство памяти

В театре «Барабан» пройдет трехдневная пластическая лаборатория по исследованию памяти и поиску воспоминаний через танец.

Для тренинга будут использованы техники современного танца, телесные практики и размышления философов и нейробиологов о механизмах памяти и её сущности. В процессе исследования участники будут много двигаться, замирать, находить, отпускать, импровизировать и взаимодействовать.

Участвовать может любой желающий, танцевальный опыт не важен.
С собой необходимо взять удобную одежду и обувь

Стоимость: одно занятие 400 р., все три дня - 1000 р.

 

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, ул. Каминского,д. 24 (Творческий индустриальный кластер «Октава»)
8 ноября 2019, пятница
19:00
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9 ноября 2019, суббота
15:00
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10 ноября 2019, воскресенье
15:00
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17 ноября, воскресенье 13:00
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 ₽  Билеты: 1400 ₽
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