Пространство памяти

В театре «Барабан» пройдет трехдневная пластическая лаборатория по исследованию памяти и поиску воспоминаний через танец.

Для тренинга будут использованы техники современного танца, телесные практики и размышления философов и нейробиологов о механизмах памяти и её сущности. В процессе исследования участники будут много двигаться, замирать, находить, отпускать, импровизировать и взаимодействовать.

Участвовать может любой желающий, танцевальный опыт не важен.

С собой необходимо взять удобную одежду и обувь

Стоимость: одно занятие 400 р., все три дня - 1000 р.