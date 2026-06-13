Фото Алексея Пирязева.

По итогам 2025 года Тульская область, под руководством главы региона Дмитрия Миляева, была признана лучшим регионом Центрального федерального округа (ЦФО) в сфере социально-экономического развития. Это заключение было сделано экспертами АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов» (АРСЭП).

Эксперты отметили, что Тульская область занимает лидирующие позиции по следующим ключевым показателям:

Доля промышленности в структуре валового регионального продукта (ВРП)

Объем инвестиций в основной капитал

Результативность в строительной сфере

Эффективность в агропромышленном комплексе (АПК).

Рейтинг устойчивости и управленческой успеваемости.

В рейтинге устойчивости регионов ЦФО Тульская область получила оценку А++, что свидетельствует о высоком уровне надежности субъекта РФ. Кроме того, в рейтинге политико-управленческой успеваемости губернаторов Дмитрий Миляев получил оценку «5» (отлично). При составлении этого рейтинга учитывались такие факторы, как:

инвестиции в промышленность и инфраструктуру

наличие внутриэлитных конфликтов

достижение консенсуса в обществе

поддержка СВО и мобилизованных

качество смыслопроизводства и эффективность коммуникаций с обществом.

Тульская область была отнесена к лидерской группе регионов, что подтверждает ее высокие достижения и устойчивость в социально-экономическом развитии.