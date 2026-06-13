По итогам 2025 года Тульская область, под руководством главы региона Дмитрия Миляева, была признана лучшим регионом Центрального федерального округа (ЦФО) в сфере социально-экономического развития. Это заключение было сделано экспертами АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов» (АРСЭП).
Эксперты отметили, что Тульская область занимает лидирующие позиции по следующим ключевым показателям:
- Доля промышленности в структуре валового регионального продукта (ВРП)
- Объем инвестиций в основной капитал
- Результативность в строительной сфере
- Эффективность в агропромышленном комплексе (АПК).
- Рейтинг устойчивости и управленческой успеваемости.
В рейтинге устойчивости регионов ЦФО Тульская область получила оценку А++, что свидетельствует о высоком уровне надежности субъекта РФ. Кроме того, в рейтинге политико-управленческой успеваемости губернаторов Дмитрий Миляев получил оценку «5» (отлично). При составлении этого рейтинга учитывались такие факторы, как:
- инвестиции в промышленность и инфраструктуру
- наличие внутриэлитных конфликтов
- достижение консенсуса в обществе
- поддержка СВО и мобилизованных
- качество смыслопроизводства и эффективность коммуникаций с обществом.
Тульская область была отнесена к лидерской группе регионов, что подтверждает ее высокие достижения и устойчивость в социально-экономическом развитии.