По итогам 2025 года Тульская область, под руководством главы региона Дмитрия Миляева, была признана лучшим регионом Центрального федерального округа (ЦФО) в сфере социально-экономического развития. Это заключение было сделано экспертами АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов» (АРСЭП).

Эксперты отметили, что Тульская область занимает лидирующие позиции по следующим ключевым показателям:

  • Доля промышленности в структуре валового регионального продукта (ВРП)
  • Объем инвестиций в основной капитал
  • Результативность в строительной сфере
  • Эффективность в агропромышленном комплексе (АПК).
  • Рейтинг устойчивости и управленческой успеваемости. 

В рейтинге устойчивости регионов ЦФО Тульская область получила оценку А++, что свидетельствует о высоком уровне надежности субъекта РФ. Кроме того, в рейтинге политико-управленческой успеваемости губернаторов Дмитрий Миляев получил оценку «5» (отлично). При составлении этого рейтинга учитывались такие факторы, как:

  • инвестиции в промышленность и инфраструктуру
  • наличие внутриэлитных конфликтов
  • достижение консенсуса в обществе
  • поддержка СВО и мобилизованных
  • качество смыслопроизводства и эффективность коммуникаций с обществом.

Тульская область была отнесена к лидерской группе регионов, что подтверждает ее высокие достижения и устойчивость в социально-экономическом развитии. 