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Леша Свик

Леша Свик

В Тульском Concert Hall выступит с большим сольным двухчасовым концертом выступит Лёша Свик. Певец прославился своими хитами  «Самолеты»,«Стерва», «Луна»,«Друг», «Не забывай меня».


Его синглы звучат в лучших клубах страны и «взрывают» интернет, набирая безумное количество просмотров. Клип на песню «Я хочу танцевать» набрал почти 17 миллионов просмотров, а «Малиновый свет» и «Самолёты» вошли в десятку самых прослушиваемых треков года по версии YouTube.

 

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
8 ноября 2019, пятница
20:00
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Касса
Звёзды дискотек 90-х
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20 ноября, среда 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
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24 ноября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
Завтра брошу
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22 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
АнимациЯ
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29 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Ольга Бузова
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30 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800 ₽
Театр кошек Юрия Куклачева
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17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400 ₽
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