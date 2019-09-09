Леша Свик
В Тульском Concert Hall выступит с большим сольным двухчасовым концертом выступит Лёша Свик. Певец прославился своими хитами «Самолеты»,«Стерва», «Луна»,«Друг», «Не забывай меня».
Его синглы звучат в лучших клубах страны и «взрывают» интернет, набирая безумное количество просмотров. Клип на песню «Я хочу танцевать» набрал почти 17 миллионов просмотров, а «Малиновый свет» и «Самолёты» вошли в десятку самых прослушиваемых треков года по версии YouTube.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
8 ноября 2019, пятница
20:00
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
22 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
29 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
30 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1400 ₽