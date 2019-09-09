В Тульском Concert Hall выступит с большим сольным двухчасовым концертом выступит Лёша Свик. Певец прославился своими хитами «Самолеты»,«Стерва», «Луна»,«Друг», «Не забывай меня».



Его синглы звучат в лучших клубах страны и «взрывают» интернет, набирая безумное количество просмотров. Клип на песню «Я хочу танцевать» набрал почти 17 миллионов просмотров, а «Малиновый свет» и «Самолёты» вошли в десятку самых прослушиваемых треков года по версии YouTube.



