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ВИА «Голубые береты»

ВИА «Голубые береты»

На сцене Городского концертного зала выступит ансамбль «Голубые береты». Вы услышите любимые песни о долге и чести, о любви и настоящей дружбе, чтобы вспомнить ваших сыновей, братьев, мужей, которые стали героями нашей страны, а также новые композиции из нового альбома «Не стесняйтесь наград, мужики…»!

«Голубые береты» — это уникальный ансамбль, родившийся в один из вечеров 1985 года в солдатском клубе 350-го парашютно-десантного полка в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

В марте 1987 года музыканты одержали сенсационную победу во Всесоюзном телевизионном конкурсе «Когда поют солдаты». Их выступление транслировалось в прямом эфире по телемосту, соединившему Москву и Кабул. Позже «Голубые береты» записали свой первый диск на фирме грамзаписи «Мелодия», ставший платиновым. По результатам опроса он вошел в десятку самых популярных пластинок года.

В октябре 1987 года музыканты-десантники переехали в Москву, участвовали в концертах на самых престижных площадках страны — в концертном зале «Россия», Кремлевском дворце, Театре эстрады, Лужниках, «Олимпийском»…

Сегодня «Голубые береты» по прежнему в строю — активно гастролируют, участвуют в многочисленных мероприятиях, акциях, концертах, выпускают клипы. И пусть их редко показывают по телевидению, а на топовых радиостанциях не услышать их песен, у ансамбля есть верные поклонники, что для любого гастролирующего коллектива, не использующего в концертах фонограмму, главное.

Профессиональный творческий коллектив Воздушно Десантных Войск Российской Федерации, приглашает Вас на концерт, который пройдет на высокой душевной ноте.

 

Состав ансамбля не менялся с 1991 года.

· Яровой Сергей Федорович — художественный руководитель ансамбля — заместитель начальника 47-го Ансамбля песни и пляски ВДВ, Заслуженный артист Российской Федерации, полковник.

· Слатов Юрий Алексеевич — заместитель художественного руководителя — начальник концертного ансамбля, Заслуженный артист Российской Федерации, полковник.

· Платонов Денис Юрьевич — концертмейстер, аранжировщик, музыкант ансамбля, Заслуженный артист Российской Федерации, старший прапорщик.

· Сердечный Егор Евгеньевич — старшина ансамбля, музыкант группы, звукорежиссер, Заслуженный артист Российской Федерации, старший прапорщик.

· Вахрушин Дмитрий Александрович — аранжировщик, музыкант ансамбля, Заслуженный артист Российской Федерации, прапорщик.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
9 ноября 2019, суббота
18:00
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Касса
Спасибо, сердце
Купить билет
8 декабря, воскресенье 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
А. Борисов и Modern Feelings (Финляндия)
Купить билет
23 ноября, суббота 21:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
АнимациЯ
Купить билет
29 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Gayazov$ Brother$
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7 декабря, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
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24 ноября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
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