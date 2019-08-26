Артур Беркут и Revival

В новомосковском клубе ROCK'N'ROLLA выступит легендарный экс-вокалист групп вокалист «Ария» и «Автограф» Артур Беркут и группа Revival.

На сцене музыканты представят новую эксклюзивную программу «Редкое+Лучшее». По словам Артура Беркута концерт позволит «вспомним прошлое, окунуться в будущее, и все это будет происходить здесь и сейчас». Солисты группы Revival поясняют, что программа будет разделена на несколько атмосферных блоков, и в ней запланировано много сюрпризов.

Стоимость: 700 р., в день концерта - 1000 р., билеты категории VIP - 1500 р.