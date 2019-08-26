афиша
афиша
Регистрация
Артур Беркут и Revival

Артур Беркут и Revival

В новомосковском клубе ROCK'N'ROLLA выступит легендарный экс-вокалист групп вокалист «Ария» и «Автограф» Артур Беркут и группа Revival.

На сцене музыканты представят новую эксклюзивную программу «Редкое+Лучшее». По словам Артура Беркута концерт позволит «вспомним прошлое, окунуться в будущее, и все это будет происходить здесь и сейчас». Солисты группы Revival поясняют, что программа будет разделена на несколько атмосферных блоков, и в ней запланировано много сюрпризов.

Стоимость: 700 р., в день концерта - 1000 р., билеты категории VIP - 1500 р.

 

Где и когда?
Rock'nRolla, клуб
Новомосковск, Трудовой проезд д. 1 В, (в ТЦ «Добрыня»)
9 ноября 2019, суббота
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Ангелы на крыше
Купить билет
13 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2300 ₽
Джаз-клуб: Трио Геннадия Филина (Рязань)
Купить билет
22 ноября, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
Купить билет
24 ноября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
Сергей Бобунец (гр. «Смысловые галлюцинации»)
Купить билет
13 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
Купить билет
30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Лекция Станислава Дробышевского «Происхождение человека»
Купить билет
17 ноября, воскресенье 15:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.