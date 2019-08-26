Артур Беркут и Revival
В новомосковском клубе ROCK'N'ROLLA выступит легендарный экс-вокалист групп вокалист «Ария» и «Автограф» Артур Беркут и группа Revival.
На сцене музыканты представят новую эксклюзивную программу «Редкое+Лучшее». По словам Артура Беркута концерт позволит «вспомним прошлое, окунуться в будущее, и все это будет происходить здесь и сейчас». Солисты группы Revival поясняют, что программа будет разделена на несколько атмосферных блоков, и в ней запланировано много сюрпризов.
Стоимость: 700 р., в день концерта - 1000 р., билеты категории VIP - 1500 р.
Где и когда?
Новомосковск, Трудовой проезд д. 1 В, (в ТЦ «Добрыня»)
9 ноября 2019, суббота
20:00
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
22 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
13 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
17 ноября, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 300 ₽