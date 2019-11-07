Фестиваль по Bellydance

9 и 10 ноября в ДК ПО «Туламашзавод» пройдет первый независимый фестиваль по танцевальному направлению bellydance. Гостей ждут зрелищные номера в разных танцевальных направлениях от классического арабского танца живота до ритуальных национальных танцев и номеров в стиле индийского кино в исполнении взрослых и юных танцоров. В эти два дня вы сможете посетить мастер-классы таких звездных педагогов bellydance, как Маргарита Дарьина, Сергей Зима, Тимур Сихарулидзе и Елена Евсеева, Алла Мурзина, Екатерина Юруть, Майя Сабитова.

9 ноября

10.00−15.30 Конкурс

15.30−16.00 Круглый стол с педагогами и судьями фестиваля

16.00−17.30 МК Е. Евсеева; Тимур Сихарулидзе

17.30−19.00 МК С. Зимы

19.00−20.30 МК М. Дарьиной

10 ноября



9.00−14.00 Конкурс

14.15−15.45 МК А. Мурзиной

15.45−17.15 МК Е. Юруть

17.15−18.45 МК М. Сабитовой



Стоимость: 400 р. за каждый день фестиваля, билеты приобретаются в день мероприятия.