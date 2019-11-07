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Лекция-дегустация «Ерофеич. Подлинная история»

Лекция-дегустация «Ерофеич. Подлинная история»

Алексей Домбровский расскажет об истории знаменитой травяной настойки и проведет дегустацию напитка.

Утраченный рецепт знаменитой настойки, спасшей жизнь графу Алексею Орлову, найден в бумагах Василия Шереметева. Состав того самого «Ерофеича» образца 1768 года восстановлен. Появлению нового музейного сувенира предшествовало почти два года исследований. Вся правда о Ерофеиче — 8 ноября в Старой тульской аптеке!
Изыскатель и автор дизайна упаковки — Алексей Домбровский.

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Старая Тульская аптека, музей
8 ноября 2019, пятница
17:30
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Звёзды дискотек 90-х
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20 ноября, среда 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
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24 ноября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
Завтра брошу
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22 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
АнимациЯ
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29 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Ольга Бузова
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30 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800 ₽
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17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400 ₽
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