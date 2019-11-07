Лекция-дегустация «Ерофеич. Подлинная история»

Алексей Домбровский расскажет об истории знаменитой травяной настойки и проведет дегустацию напитка.

Утраченный рецепт знаменитой настойки, спасшей жизнь графу Алексею Орлову, найден в бумагах Василия Шереметева. Состав того самого «Ерофеича» образца 1768 года восстановлен. Появлению нового музейного сувенира предшествовало почти два года исследований. Вся правда о Ерофеиче — 8 ноября в Старой тульской аптеке!

Изыскатель и автор дизайна упаковки — Алексей Домбровский.

Стоимость: 100 р.