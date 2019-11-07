Лекция-дегустация «Ерофеич. Подлинная история»
Алексей Домбровский расскажет об истории знаменитой травяной настойки и проведет дегустацию напитка.
Утраченный рецепт знаменитой настойки, спасшей жизнь графу Алексею Орлову, найден в бумагах Василия Шереметева. Состав того самого «Ерофеича» образца 1768 года восстановлен. Появлению нового музейного сувенира предшествовало почти два года исследований. Вся правда о Ерофеиче — 8 ноября в Старой тульской аптеке!
Изыскатель и автор дизайна упаковки — Алексей Домбровский.
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 27
8 ноября 2019, пятница
17:30
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
22 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
29 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
30 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1400 ₽