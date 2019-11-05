На сцене Тульского государственного театра кукол покажут спектакль-фантазию в современной стилистике уличного театра ростовых кукол. Он объединил в себе мюзикл, кукольное шоу и интерактивный квест.

Феи, эльфы, гномы, тролли, гоблины и другие «нереальные» герои населяют мир популярного и любимого многими «фэнтези», давно уже став «реальными» для поклонников этого жанра. Но, оказывается, подобные им персонажи, обитают не только на вымышленных Землях Средиземья, в Нарнии, Изумрудном городе и Стране Оз!

Юные гости встретятся с могучими великанами-КРЕМЛИНАМИ, загадочными Хранителями тайн Кремля, озорными Искорками-эльфами, настоящими Феями тульских рек, сразиться с Драконом, пожирающим время.

Стоимость: 250-400 р.

Проект Тульского государственного театра кукол, спектакль «Там, где живут великаны», создан в рамках федеральной программы поддержки детских театров национального проекта «Культура»