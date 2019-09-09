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Вне рамок

Вне рамок

В Тульском областном центре молодежи пройдет международный хореографический конкурс «Вне рамок».

Гости увидят лучшие номера в разных танцевальных стилях:

  • Детский танец (до 8 лет включительно).
  • Классическая хореография (выступление до 12 лет на пуантах не допускается).
  • Народный танец.
  • Современная хореография (джаз, модерн, contemporary).
  • Эстрадный танец.
  • Танцевальное шоу.
  • Стилизация народного танца.
  • Специальная номинация «Полет души».
  • Конкурс балетмейстерских работ.
  • Уличные танцы.

В конкурсе примут участие танцоры категорий

  • соло,
  • дуэт,
  • малые формы (от 3 до 7 чел.),
  • ансамбли (от 8 человек и более).

Заполнить заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия.

Мастерство танцоров будет оценивать профессиональное жюри: Елена Барткайтис, Сергей Смирнов, Альберт Галичанин, Андрей Бейч, Владислав Озерянский.

У всех участников будет возможность бесплатно посетить мастер-классы от топовых хореографов: Елены Барткайтис, Владислава Озерянского и Андрея Бейча.

Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
8 ноября 2019, пятница
09:00
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9 ноября 2019, суббота
09:00
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10 ноября 2019, воскресенье
09:00
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
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8 - 10 ноября
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 ₽  Билеты: 100-300 ₽
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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