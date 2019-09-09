Вне рамок
В Тульском областном центре молодежи пройдет международный хореографический конкурс «Вне рамок».
Гости увидят лучшие номера в разных танцевальных стилях:
- Детский танец (до 8 лет включительно).
- Классическая хореография (выступление до 12 лет на пуантах не допускается).
- Народный танец.
- Современная хореография (джаз, модерн, contemporary).
- Эстрадный танец.
- Танцевальное шоу.
- Стилизация народного танца.
- Специальная номинация «Полет души».
- Конкурс балетмейстерских работ.
- Уличные танцы.
В конкурсе примут участие танцоры категорий
- соло,
- дуэт,
- малые формы (от 3 до 7 чел.),
- ансамбли (от 8 человек и более).
Заполнить заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия.
Мастерство танцоров будет оценивать профессиональное жюри: Елена Барткайтис, Сергей Смирнов, Альберт Галичанин, Андрей Бейч, Владислав Озерянский.
У всех участников будет возможность бесплатно посетить мастер-классы от топовых хореографов: Елены Барткайтис, Владислава Озерянского и Андрея Бейча.
Где и когда?
Тула, улица Демонстрации, 134
8 ноября 2019, пятница
09:00
9 ноября 2019, суббота
09:00
10 ноября 2019, воскресенье
09:00
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
5 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
8 - 10 ноября
₽ Билеты: 100-300 ₽
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽