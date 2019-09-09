В Тульском областном центре молодежи пройдет международный хореографический конкурс «Вне рамок».

Гости увидят лучшие номера в разных танцевальных стилях:

Детский танец (до 8 лет включительно).

Классическая хореография (выступление до 12 лет на пуантах не допускается).

Народный танец.

Современная хореография (джаз, модерн, contemporary).

Эстрадный танец.

Танцевальное шоу.

Стилизация народного танца.

Специальная номинация «Полет души».

Конкурс балетмейстерских работ.

Уличные танцы.

В конкурсе примут участие танцоры категорий

соло,

дуэт,

малые формы (от 3 до 7 чел.),

ансамбли (от 8 человек и более). Заполнить заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия.

Мастерство танцоров будет оценивать профессиональное жюри: Елена Барткайтис, Сергей Смирнов, Альберт Галичанин, Андрей Бейч, Владислав Озерянский.

У всех участников будет возможность бесплатно посетить мастер-классы от топовых хореографов: Елены Барткайтис, Владислава Озерянского и Андрея Бейча.