Арсенал - Зенит
На Центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 16 тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Стоимость: по билетам для взрослых — от 200 рублей, для детей (до 14 лет) — от 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
10 ноября 2019, воскресенье
14:00
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
15 декабря, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
8 декабря, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽