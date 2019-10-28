Арсенал - Зенит

На Центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 16 тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Стоимость: по билетам для взрослых — от 200 рублей, для детей (до 14 лет) — от 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.