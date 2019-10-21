Турнир по американскому футболу
10 ноября в футбольной академии Дмитрия Аленичева (ул. Луначарского, 63-в) состоится открытый турнир по американскому футболу «ТулаАренаБоул-2019».
В турнире примут участие четыре команды: «ТаранТула», Robbers (Брянск), «Киборги» (Обнинск), «Могучие утки» (Воронеж).
Для зрителей подготовят интерактивную программу: все желающие смогут побросать мяч, примерить экипировку и др.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Луначарского, 63-в
10 ноября 2019, воскресенье
10:00
30 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 декабря, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
22 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 ноября, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 100-300 ₽