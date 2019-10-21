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Турнир по американскому футболу

Турнир по американскому футболу

10 ноября в футбольной академии Дмитрия Аленичева (ул. Луначарского, 63-в) состоится открытый турнир по американскому футболу «ТулаАренаБоул-2019».

В турнире примут участие четыре команды: «ТаранТула», Robbers (Брянск), «Киборги» (Обнинск), «Могучие утки» (Воронеж).

Для зрителей подготовят интерактивную программу: все желающие смогут побросать мяч, примерить экипировку и др.

Вход свободный.

Где и когда?
Футбольная академия Дмитрия Аленичева
10 ноября 2019, воскресенье
10:00
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Касса
Ольга Бузова
Купить билет
30 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800 ₽
Пьеса «Еврейское счастье»
Купить билет
4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Звёзды дискотек 90-х
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20 ноября, среда 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
ТоЛЧёк
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15 декабря, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
Завтра брошу
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22 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
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10 ноября, воскресенье 10:00
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
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