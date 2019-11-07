Эрнесто Заткнитесь

В «Типографии» выступит исполнитель альтернативного хип-хопа, блогер и поэт Дмитрий Ромащенко более известный под псевдонимом Эрнестро Заткнитесь. В 2016 году музыкант участвовал в баттле Versus против Гнойного.

Квартирник Эрнесто не похож на типичные концерты реперов или затянутые крикливые поэтические вечера. Это сочетание животрепещущей энергетики и филигранной подачи. Музыка, стихи, монологи и свойские беседы со зрителями.

Стоимость: 500 р.