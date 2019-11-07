Эрнесто Заткнитесь
В «Типографии» выступит исполнитель альтернативного хип-хопа, блогер и поэт Дмитрий Ромащенко более известный под псевдонимом Эрнестро Заткнитесь. В 2016 году музыкант участвовал в баттле Versus против Гнойного.
Квартирник Эрнесто не похож на типичные концерты реперов или затянутые крикливые поэтические вечера. Это сочетание животрепещущей энергетики и филигранной подачи. Музыка, стихи, монологи и свойские беседы со зрителями.
Стоимость: 500 р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 ноября 2019, воскресенье
20:00
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
15 декабря, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
8 декабря, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽