Как обеспечить надежность и безопасность компании?

О том, какие меры безопасности применяются на практике мы поговорили с собственником ГК K-holding Кириллом Инюшиным:

Кирилл Инюшин - Так как я являюсь собственником группы компаний, в которой работает около 100 человек в 4-х регионах и имеем 11 офисов, вопрос безопасности неотъемлем. Работа у нас очень ответственная и, чтобы быть уверенным, все сотрудники честно исполняют свои обязанности, мы проводим тестирование сотрудников на полиграфе. Также мы установили в компании контроль прихода и уходы с работы по отпечатку пальца. Он позволят дисциплинировать сотрудников и гарантировать клиентам, что специалисты всегда находятся на рабочих в местах в рабочее время.

Не менее важный вопрос – налоговая безопасность. В погоне за прибылью, нерадивые собственники идут почти на любые схемы налоговой оптимизации. Здесь важно смотреть на показатели своей отрасли и оптимизировать налоги до средних показателей. Также раз в год нужно заказывать бухгалтерский и налоговый аудит в сторонней компании, чтобы риски оценили независимые люди, а не ваш бухгалтер

Финансовая безопасность. В процессе хозяйственной деятельности компании неминуемо возникновение кассовых разрывов. Кассовый разрыв — это временно возникший недостаток или полное отсутствие денежных средств в кассе предприятия, необходимых для своевременной оплаты расходов. Чтобы предотвратить временную не хватку денег, при этом не иметь больших финансовых резервов мы используем овердратфы. Овердра?фт — кредитование банком расчётного счёта клиента для оплаты им расчётных документов при недостаточности или отсутствии на расчётном счёте клиента-заёмщика денежных средств. При этом проценты платятся только за фактически использованные дни

Отдел контроля качества. Иногда при увольнении сотрудника всплывает масса недовольных клиентов, так как сотрудник обещал заведомо то, чего не будет, чтобы получить оплату любой ценой. Для того, чтобы менеджер не являлся последней инстанцией для клиента, у нас внедрен отдел контроля качества, контакты которого размещены на сайтах, в офисах и даже прикреплены к подписи менеджера в каждом электронном письме.

Убедиться в надежности компаний, входящих в ГК K-holding.biz можно обративших в одну из них. В Туле работают следующие компании:

Print71.biz — самая популярная в интернете (согласно вордстат) типографии Тулы выполняющая 63 типа продукции. Офисы: ул. Пионерская 1, ул. Смидович, 12б.

office-mebel71.ru — более 1000 м² новой и б/у офисной мебели и оргтехники, более 3000 позиций в наличии на складе магазине по адресу Клары Цеткин, 20к2.

It71.biz — более 1000 позиций компьютеров, мониторов, принтеров, мфу, ноутбуков и т. п. по адресу пр. Ленина, 59.

Tulgu-help.ru — пожалуй самая популярная рефератная компания в Туле. Любые работы, от простой математической задачи до сложного курсового проекта с графической частью или диплом на заказ. Офис: ул. Смидович, 12б.

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