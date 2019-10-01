Всероссийская и региональная выставка собак

10 ноября на территории ДК «Косогорец» пройдут сразу две выставки собак - всероссийского и регионального масштаба. В мероприятии примут участие лучшие представители всех пород из сообществ собаководов-любителей и независимых кинологических организаций.

Дополнительная информация по тел.: 8 - 920-744-46-36, 8-910-946-81-51.