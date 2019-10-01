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Всероссийская и региональная выставка собак

Всероссийская и региональная выставка собак

10 ноября на территории ДК «Косогорец» пройдут сразу две выставки собак - всероссийского и регионального масштаба. В мероприятии примут участие лучшие представители всех пород из сообществ собаководов-любителей и независимых кинологических организаций.

Дополнительная информация по тел.: 8 - 920-744-46-36, 8-910-946-81-51.

Где и когда?
МАУК "КДС" ОП ДК "Косогорец"
поселок Косая Гора, улица Гагарина, 2
10 ноября 2019, воскресенье
11:00
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Касса
Пьеса «Еврейское счастье»
Купить билет
4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Сергей Дроботенко
Купить билет
10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
ТоЛЧёк
Купить билет
15 декабря, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
Чёрный вторник
Купить билет
21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Звёзды дискотек 90-х
Купить билет
20 ноября, среда 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Спасибо, сердце
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8 декабря, воскресенье 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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