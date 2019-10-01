Всероссийская и региональная выставка собак
10 ноября на территории ДК «Косогорец» пройдут сразу две выставки собак - всероссийского и регионального масштаба. В мероприятии примут участие лучшие представители всех пород из сообществ собаководов-любителей и независимых кинологических организаций.
Дополнительная информация по тел.: 8 - 920-744-46-36, 8-910-946-81-51.
Где и когда?
поселок Косая Гора, улица Гагарина, 2
10 ноября 2019, воскресенье
11:00
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
15 декабря, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
8 декабря, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽