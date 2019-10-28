«Оружейная» лига КВН: финал

В Городском концертном зале пройдут финальные игры «Оружейной» лиги КВН. Это будет космический финал сезона 2019, на сцене выступят 6 мощнейших команд:

Сборная города Егорьевска (Егорьевск)

Еще (Санкт-Петербург)

Самая Любимая (Тула)

Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю» (Тула)

Любимая команда Льва Николаевича (Тула)

Решка (Орел)

Стоимость: вход по пригласительным, которые бронируются у Люсинэ Малхасян ?и Олеси Золотовой