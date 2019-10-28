«Оружейная» лига КВН: финал
В Городском концертном зале пройдут финальные игры «Оружейной» лиги КВН. Это будет космический финал сезона 2019, на сцене выступят 6 мощнейших команд:
- Сборная города Егорьевска (Егорьевск)
- Еще (Санкт-Петербург)
- Самая Любимая (Тула)
- Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю» (Тула)
- Любимая команда Льва Николаевича (Тула)
- Решка (Орел)
Стоимость: вход по пригласительным, которые бронируются у Люсинэ Малхасян ?и Олеси Золотовой
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
10 ноября 2019, воскресенье
17:30
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
15 декабря, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
8 декабря, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽