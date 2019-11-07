Fashion-журналист — это человек, который живет модой и знает fashion-индустрию изнутри. Fashion-журналист обязан быть коммуникабельным, он должен уметь находить подход к каждому — от пиарщика и дизайнера до читателя и клиента.



10 ноября в Большом зале «Октавы» состоится лекция «Основы fashion-журналистики. От модного репортажа до создания makeover-программы».

Лекцию прочитает Мария Осадник — модный обозреватель Первого канала, корреспондент программы «Доброе утро», редактор проекта «Russian View», автор программы «Острый look» на радио «Russia Today». Мария расскажет об особенностях «модной» журналистики и ее отличиях от других видов медиа.

На лекции она также объяснит, что такое классификация модных материалов на телевидении и в глянце. Еще гости узнают о специфике работы в жанре: от текста до видеосъемки. Кроме того, спикер поделится секретами удержания аудитории и конкуренции с форматами блога.

Вход по предварительной регистрации.