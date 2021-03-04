Выходные в Туле: 5-8 марта

7 марта в Concert Hall состоится концерт рок-певицы Мары. «Завтра будет весна» – так называется концерт Мары. И это несомненно, поскольку столько энергии, мощи, света и радости будет нестись со сцены в зал, что весна тут же нагрянет.
6 марта на сцене клуба Backstage выступят Алексей Горшенев и его новая группа «Горшенев». Там, где заканчивается одна история, всегда начинается другая. Завершив историю «Кукрыниксов», Алексей Горшенев перелистнул страницу своего многолетнего пути и начал работу над новым проектом.
Где: Городской концертный зал. Стоимость: от 800 руб.
8 марта в Городском концертном зале пройдет премьера нового детского «БУБА-ШОУ». Буба очень любознательный и всегда стремится изучить мир, в который он попал. В этот раз Буба попадает в удивительный мир цирка.
Где: Тульский историко-архитектурный музей. Записаться можно поссылке.
5 марта в Тульском историко-архитектурном музее откроется выставка работ нового поколения каллиграфов, работающих с древнерусскими стилями письма. Выставка объединяет работы мастеров, которые обращаются в своём творчестве к традиционным русским почеркам: уставу, полууставу, вязи и скорописи.
5 марта легендарная Блондинка Ксю заставит содрогнуться стены тульского рок-клуба «М2» драйвовой презентацией нового альбома. Блондинка Ксю – российская рок-певица, композитор, автор музыки и текстов собственных песен, а также песен других известных исполнителей.
6 марта «Громыка» в торжественной обстановке выступит в Concert Hall с презентацией своего легендарного нового альбома «20 000 лет под водой».
Работы над ним велись с весны 2020 года в 540 километрах от города Хельсинки, где в 1975 году была подписана знаменитая декларация о безопасности и сотрудничестве в Европе. Поэтому при записи песен «Громыка» поставил ряд смелых научных экспериментов.
Где: Городской концертный зал. Стоимость: от 800 руб.
7 марта на сцене Городского концертного зала выступит легендарный ВИА советской эпохи «Лейся, песня!». Музыкальный коллектив известен широкой публике по хитам, рожденным в этом ансамбле и до сих пор популярным: «Обручальное кольцо», «Прощай», «Где же ты была», «Кто тебе сказал», «До чего ж я невезучий», «Качается вагон», «Песенка про сапожника».
Где: Тульская областная филармония. Стоимость: от 400 рублей.
8 марта в Концертном зале Тульской областной филармонии состоится концерт «Звёзды XXI века».
В программе: П. Чайковский. Симфония №4, «Вариации на тему рококо, соч. 33». А. Шор. Концерт для виолончели с оркестром «Музыкальное паломничество». Джованни Соллима. Violoncelles, vibrez! («Виолончели, вибрируйте!»), пьеса для двух виолончелей с оркестром.
Когда: 6, 7 и 8 марта, суббота-понедельник, 15.00.
Где: Тульский экзотариум, новая экспозиция.
6, 7 и 8 марта в Тульском экзотариуме все желающие могут стать участниками интерактивного занятия «Раскрываем тайны снега», в ходе которого они узнают интересные факты о снеге, выяснят опытным путем его состав и свойства, попробуют сделать искусственный снег. Необходима предварительная запись.
Где: театр «Эрмитаж». Билеты можно купить поссылке.
6 марта на сцену театра «Эрмитаж» возвращается комедия положений в 2-х действиях «Миллионерши» по пьесе Ю. Котлярского «Кто хочет спать с миллионером, или Полёт по касательной».
О чём говорят женщины, собираясь на девичник? О своём, о женском – о счастье, одиночестве и, конечно, о мужчинах. Каждой хочется любви или хотя бы «чемодан зелёных». И тут на горизонте появляется ОН… милиционер!
Где: Семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк», территория торгового центра «Сарафан», 2 корпус, Тула, улица Путейская, 5. Стоимость: 850 руб. с ребенка, при бронировании волшебной комнаты 550 руб. с ребенка, взрослым — бесплатно.
8 марта семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» приглашает девчонок любого возраста принять участие в конкурсе «Мисс Джунгли».
Здесь соберутся все самые классные, умные, находчивы и талантливые девочки. Участницам предстоит попробовать себя в роли визажиста, дизайнера, проявить свой талант. Творческие конкурсы, шуточные эстафеты, танцы и большая праздничный программа с талантливыми артистами тульских танцевальных школ и модное дефиле от воспитанниц модельного агентства «Линда».
Всех юных участниц ждут подарки и сюрпризы от «Джунгли Парка».
Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.
Кайла, работница престижного отеля, где обитает мышонок Джерри, рискующий нарушить ход дорогой свадьбы, нанимает уличного кота Тома, чтобы разобраться с наглым грызуном. Но решить эту проблему не так-то просто.
Хороших выходных и будьте осторожны — на улице скользко.