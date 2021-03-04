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Выходные в Туле: 5-8 марта

Выходные в Туле: 5-8 марта

В этот раз мы сделали настолько большую подводку, что она взяла и утонула… В тающем тульском снеге. Поэтому сегодня без нее. Зато осталось самое главное — афиша выходных.

Сурганова и Оркестр

Когда: 8 марта, понедельник, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1200 руб. 

Сурганова и оркестр

8 марта на сцене Городского концертного зала пройдет концерт российской рок-группы «Сурганова и Оркестр». Это настоящий весенний подарок для всех ценителей творчества группы.
 
Для больших праздничных концертов группа приготовила специальную программу из своих лучших хитов и новых творческих экспериментов. 
 

«Арсенал» – «Локомотив»

Когда: 8 марта, понедельник, 14.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».
Билеты можно приобрести по ссылке.

«Арсенал» – «Локомотив»

8 марта на Центральном стадионе состоится встреча 21-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом».
 

Ликбез по взрослой жизни: Как не стать жертвой зависимостей

Когда: 7 марта, воскресенье, 14.30.

Где:  КЦ «Типография».
Свободный взнос. Регистрация по ссылке.

Ликбез по взрослой жизни: Как не стать жертвой зависимостей

7 марта в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Как не стать жертвой зависимостей».
 
Поговорим вот о чем:
 
  • как распознать алкоголизм;
  • как его лечат в России;
  • как устроена наркологическая помощь;
  • как помочь, если помощь нужна не вам;
  • важные правовые аспекты.
 

Шоу театра Юрия Куклачева

Когда: 6 марта, суббота, 13.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1300 руб.

Шоу театра Юрия Куклачева

6 марта в Городском концертном зале выступит театр Юрия Куклачева. Шоу состоится в рамках юбилейного тура «Мяугли».
 
Приглашаем детей и их родителей совершить увлекательное путешествие в
волшебную страну «Мяугли», где люди и кошки понимают друг друга! 
 

Мара

Когда: 7 марта, воскресенье, 19.00.
Где: Concert Hall.
Стоимость: 1000 рублей.

Мара

7 марта в Concert Hall состоится концерт рок-певицы Мары. «Завтра будет весна» – так называется концерт Мары. И это несомненно, поскольку столько энергии, мощи, света и радости будет нестись со сцены в зал, что весна тут же нагрянет.
 

Горшенев

Когда: 6 марта, суббота, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 1200 руб.

Горшенев

6 марта на сцене клуба Backstage выступят Алексей Горшенев и его новая группа «Горшенев». Там, где заканчивается одна история, всегда начинается другая. Завершив историю «Кукрыниксов», Алексей Горшенев перелистнул страницу своего многолетнего пути и начал работу над новым проектом.

 

БУБА-ШОУ

Когда: 8 марта, понедельник, 12.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 800 руб.

БУБА ШОУ

8 марта в Городском концертном зале пройдет премьера нового детского «БУБА-ШОУ». Буба очень любознательный и всегда стремится изучить мир, в который он попал. В этот раз Буба попадает в удивительный мир цирка.
 

Вернисаж «Русское письмо: традиция и эксперимент»

Когда: 5 марта - 4 апреля.

Где: Тульский историко-архитектурный музей.
Записаться можно по ссылке.

Вернисаж «Русское письмо: традиция и эксперимент»

5 марта в Тульском историко-архитектурном музее откроется выставка работ нового поколения каллиграфов, работающих с древнерусскими стилями письма. Выставка объединяет работы мастеров, которые обращаются в своём творчестве к традиционным русским почеркам: уставу, полууставу, вязи и скорописи. 

 

Блондинка Ксю

Когда: 5 марта, пятница, 19.00.

Где: Тульский рок-клуб М2.
Стоимость: 500 руб.

Блондинка КсЮ

5 марта легендарная Блондинка Ксю заставит содрогнуться стены тульского рок-клуба «М2» драйвовой презентацией нового альбома. Блондинка Ксю – российская рок-певица, композитор, автор музыки и текстов собственных песен, а также песен других известных исполнителей.

 

Громыка

Когда: 6 марта, суббота, 18.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 700 руб.

Громыка

6 марта «Громыка» в торжественной обстановке выступит в Concert Hall с презентацией своего легендарного нового альбома «20 000 лет под водой».
 
Работы над ним велись с весны 2020 года в 540 километрах от города Хельсинки, где в 1975 году была подписана знаменитая декларация о безопасности и сотрудничестве в Европе. Поэтому при записи песен «Громыка» поставил ряд смелых научных экспериментов.
 

ВИА «Лейся, песня!»

Когда: 7 марта, воскресенье, 18.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 800 руб.

ВИА «Лейся, песня!»

7 марта на сцене Городского концертного зала выступит легендарный ВИА советской эпохи «Лейся, песня!». Музыкальный коллектив известен широкой публике по хитам, рожденным в этом ансамбле и до сих пор популярным: «Обручальное кольцо», «Прощай», «Где же ты была», «Кто тебе сказал», «До чего ж я невезучий», «Качается вагон», «Песенка про сапожника».
 

Звёзды XXI века

Когда: 8 марта, понедельник, 17.00.

Где: Тульская областная филармония.
Стоимость: от 400 рублей.

Звёзды XXI века

8 марта в Концертном зале Тульской областной филармонии состоится концерт «Звёзды XXI века». 

В программе: П. Чайковский. Симфония №4, «Вариации на тему рококо, соч. 33». А. Шор. Концерт для виолончели с оркестром «Музыкальное паломничество». Джованни Соллима. Violoncelles, vibrez! («Виолончели, вибрируйте!»), пьеса для двух виолончелей с оркестром.
 

Раскрываем тайны снега

Когда: 6, 7 и 8 марта, суббота-понедельник, 15.00.

Где: Тульский экзотариум, новая экспозиция.

Раскрываем тайны снега

6, 7 и 8 марта в Тульском экзотариуме все желающие могут стать участниками интерактивного занятия «Раскрываем тайны снега», в ходе которого они узнают интересные факты о снеге, выяснят опытным путем его состав и свойства, попробуют сделать искусственный снег. Необходима предварительная запись.
 

Миллионерши

Когда: 6 марта, суббота, 19.00.

Где: театр «Эрмитаж».
Билеты можно купить по ссылке.

Миллионерши

6 марта на сцену театра «Эрмитаж» возвращается комедия положений в 2-х действиях «Миллионерши» по пьесе Ю. Котлярского «Кто хочет спать с миллионером, или Полёт по касательной».
 
О чём говорят женщины, собираясь на девичник? О своём, о женском – о счастье, одиночестве и, конечно, о мужчинах. Каждой хочется любви или хотя бы «чемодан зелёных». И тут на горизонте появляется ОН… милиционер!
 

Мисс Джунгли

Когда: 8 марта, понедельник, 14.00.

Где: Семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк», территория торгового центра «Сарафан», 2 корпус, Тула, улица Путейская, 5.
Стоимость: 850 руб. с ребенка, при бронировании волшебной комнаты 550 руб. с ребенка, взрослым — бесплатно.

Мисс Джунгли

8 марта семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» приглашает девчонок любого возраста принять участие в конкурсе «Мисс Джунгли». 
 
Здесь соберутся все самые классные, умные, находчивы и талантливые девочки. Участницам предстоит попробовать себя в роли визажиста, дизайнера, проявить свой талант. Творческие конкурсы, шуточные эстафеты, танцы и большая праздничный программа с талантливыми артистами тульских танцевальных школ и модное дефиле от воспитанниц модельного агентства «Линда».
 
Всех юных участниц ждут подарки и сюрпризы от «Джунгли Парка».
 

Шоу фонтанов «13 месяцев»

Когда: 6 марта, суббота, 12.00, 17.00.

Где: Тульский государственный цирк.
Купить билеты можно по ссылке.

Шоу фантанов «13 месяцев»

6 марта Тульский цирк приглашает на необычное шоу фонтанов «13 месяцев».
 
Действие будет происходить на уникальном манеже-сцене с незабываемым шоу фонтанов, увлекательным сюжетом и завораживающей атмосферой.
 

Пиковая дама

Когда: 8 марта, понедельник, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.

Пиковая дама

8 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести А. С. Пушкина.
 
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. 
 
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Белый снег

Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.
 

Том и Джерри

Кайла, работница престижного отеля, где обитает мышонок Джерри, рискующий нарушить ход дорогой свадьбы, нанимает уличного кота Тома, чтобы разобраться с наглым грызуном. Но решить эту проблему не так-то просто.

 

Хороших выходных и будьте осторожны — на улице скользко.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 15:00 +1
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