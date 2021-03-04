Выходные в Туле: 5-8 марта

В этот раз мы сделали настолько большую подводку, что она взяла и утонула… В тающем тульском снеге. Поэтому сегодня без нее. Зато осталось самое главное — афиша выходных.

Когда: 8 марта, понедельник, 19.00. Где: Городской концертный зал.

Стоимость: от 1200 руб.

8 марта на сцене Городского концертного зала пройдет концерт российской рок-группы «Сурганова и Оркестр». Это настоящий весенний подарок для всех ценителей творчества группы. Для больших праздничных концертов группа приготовила специальную программу из своих лучших хитов и новых творческих экспериментов. «Арсенал» – «Локомотив» Когда: 8 марта, понедельник, 14.00. Где: Центральный стадион «Арсенал».

Билеты можно приобрести по ссылке. 8 марта на Центральном стадионе состоится встреча 21-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом». Ликбез по взрослой жизни: Как не стать жертвой зависимостей Когда: 7 марта, воскресенье, 14.30. Где: КЦ «Типография».

Свободный взнос. Регистрация по ссылке. 7 марта в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Как не стать жертвой зависимостей». Поговорим вот о чем: как распознать алкоголизм;

как его лечат в России;

как устроена наркологическая помощь;

как помочь, если помощь нужна не вам;

важные правовые аспекты.

Когда: 6 марта, суббота, 13.00.

Где: Городской концертный зал.

Стоимость: от 1300 руб.

6 марта в Городском концертном зале выступит театр Юрия Куклачева. Шоу состоится в рамках юбилейного тура «Мяугли». Приглашаем детей и их родителей совершить увлекательное путешествие в волшебную страну «Мяугли», где люди и кошки понимают друг друга!

Когда: 7 марта, воскресенье, 19.00.

Где: Concert Hall.

Стоимость: 1000 рублей.

7 марта в Concert Hall состоится концерт рок-певицы Мары. «Завтра будет весна» – так называется концерт Мары. И это несомненно, поскольку столько энергии, мощи, света и радости будет нестись со сцены в зал, что весна тут же нагрянет.

Когда: 6 марта, суббота, 19.00. Где: Backstage.

Стоимость: 1200 руб.

6 марта на сцене клуба Backstage выступят Алексей Горшенев и его новая группа «Горшенев». Там, где заканчивается одна история, всегда начинается другая. Завершив историю «Кукрыниксов», Алексей Горшенев перелистнул страницу своего многолетнего пути и начал работу над новым проектом.

Когда: 8 марта, понедельник, 12.00. Где: Городской концертный зал.

Стоимость: от 800 руб.

8 марта в Городском концертном зале пройдет премьера нового детского «БУБА-ШОУ». Буба очень любознательный и всегда стремится изучить мир, в который он попал. В этот раз Буба попадает в удивительный мир цирка.

Когда: 5 марта - 4 апреля.

Где: Тульский историко-архитектурный музей.

Записаться можно по ссылке.

5 марта в Тульском историко-архитектурном музее откроется выставка работ нового поколения каллиграфов, работающих с древнерусскими стилями письма. Выставка объединяет работы мастеров, которые обращаются в своём творчестве к традиционным русским почеркам: уставу, полууставу, вязи и скорописи.