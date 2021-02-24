ВИА «Лейся, песня!»
На сцене Городского концертного зала выступит легендарный ВИА советской эпохи «Лейся, песня!». Музыкальный коллектив известен широкой публике по хитам, рождённым в этом ансамбле, и до сих пор популярным: «Обручальное кольцо», «Прощай», «Где же ты была», «Кто тебе сказал», «До чего ж я невезучий», «Качается вагон», «Песенка про сапожника».
Все эти хорошо известные и новые композиции прозвучат на концерте.
Это тот самый ансамбль, под чьи песни выросло не одно поколение людей. Ансамбль со сложной, более чем 40-летней историей, многократно перерождённый ещё в советское время. Бренд, под которым выступало огромное количество артистов и пребывало немало руководителей. Последние годы (около 20-ти лет) ансамблем руководит Александр Филаткин.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
7 марта 2021, воскресенье
18:00
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2200-2800 ₽