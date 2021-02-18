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Шоу фонтанов «13 месяцев»

Шоу фонтанов «13 месяцев»

С 6 марта по 18 апреля Тульский цирк приглашает на необычное шоу фонтанов «13 месяцев».
 
Действие будет происходить на уникальном манеже-сцене с незабываемым шоу фонтанов, увлекательным сюжетом и завораживающей атмосферой. В процессе действия над манежем время от времени, словно полноценные герои шоу, будут подниматься струи воды на высоту до 22 метра. Фонтанная конструкция – это 350 тонн оборудования с 92 тоннами воды.
 
В программе будут представлены классические жанры циркового искусства – акробатика, воздушная гимнастика, клоунада!
 
 
Главным зрелищем программы станет аттракцион «Один среди львов» под руководством заслуженного артиста Украины, серебряного призера Международного циркового фестиваля в Монте-Карло, обладателя приза «Серебряный Идол», дрессировщика Владислава Гончарова, где под его управлением будут самые настоящие хищники!
 
 
Это красочное и впечатляющее цирковое шоу по мотивам сказки С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев». Оригинальную волшебную историю будет сопровождать авторская музыка и более 200 эксклюзивных костюмов.

Купить билеты можно по ссылке.
Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
6 марта 2021, суббота
12:00
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6 марта 2021, суббота
17:00
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Касса
Фестиваль Памяти Юрия Хоя
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Digimortal
Купить билет
13 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
18 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Маврин
Купить билет
17 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Хулиганы
Купить билет
7 марта, воскресенье 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Nagart
Купить билет
12 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
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