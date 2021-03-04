Мисс Джунгли
8 марта семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» приглашает девчонок любого возраста принять участие в конкурсе «Мисс Джунгли».
Здесь соберутся все самые классные, умные, находчивы и талантливые девочки. Участницам предстоит попробовать себя в роли визажиста, дизайнера, проявить свой талант в «Джунгли Парке». Творческие конкурсы, шуточные эстафеты, танцы и большая праздничный программа с талантливыми артистами тульских танцевальных школ и модное дефиле от воспитанниц модельного агентства «Линда»
Всех юных участниц ждут подарки и сюрпризы от «Джунгли Парка».
Где и когда?
Тула, улица Путейская 5, 2 корпус (ТУЦ "Сарафан", 2 корпус)
8 марта 2021, понедельник
14:00
18 апреля - 10 мая
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
26 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽