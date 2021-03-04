8 марта семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» приглашает девчонок любого возраста принять участие в конкурсе «Мисс Джунгли».

Здесь соберутся все самые классные, умные, находчивы и талантливые девочки. Участницам предстоит попробовать себя в роли визажиста, дизайнера, проявить свой талант в «Джунгли Парке». Творческие конкурсы, шуточные эстафеты, танцы и большая праздничный программа с талантливыми артистами тульских танцевальных школ и модное дефиле от воспитанниц модельного агентства «Линда»

Всех юных участниц ждут подарки и сюрпризы от «Джунгли Парка».