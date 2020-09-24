8 марта в Городском концертном зале пройдёт премьера нового детского «БУБА ШОУ». Буба очень любознательный и всегда стремится изучить мир, в который он попал. В этот раз Буба попадает в удивительный мир цирка.

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с повышенными мерами безопасности, спектакль переносится на 8 марта. Все купленные ранее билеты будут действительны!

Здесь он знакомится с артистами разных жанров и сам становится одним из участников представления. Через тематические игры и интерактив Буба вместе с ребятами открывает в себе новые таланты и готовится к представлению!

В процессе своего приключения Буба покажет самое веселое, зажигательное и незабываемое шоу для маленьких гостей и их родителей!

6 мини-шоу в 1: