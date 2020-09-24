БУБА ШОУ
8 марта в Городском концертном зале пройдёт премьера нового детского «БУБА ШОУ». Буба очень любознательный и всегда стремится изучить мир, в который он попал. В этот раз Буба попадает в удивительный мир цирка.
В связи со сложившейся ситуацией, связанной с повышенными мерами безопасности, спектакль переносится на 8 марта. Все купленные ранее билеты будут действительны!
Здесь он знакомится с артистами разных жанров и сам становится одним из участников представления. Через тематические игры и интерактив Буба вместе с ребятами открывает в себе новые таланты и готовится к представлению!
В процессе своего приключения Буба покажет самое веселое, зажигательное и незабываемое шоу для маленьких гостей и их родителей!
6 мини-шоу в 1:
- Световое шоу;
- Элементы научного и крио -шоу;
- Шоу мыльных пузырей;
- Игры с большими шарами;
- Интерактивные игры;
- Танцевальный флешмоб;
- Продолжительность шоу 55 минут.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
8 марта 2021, понедельник
12:00
18 апреля - 10 мая
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
26 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽