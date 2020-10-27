5 марта легендарная Блондинка КсЮ содрогнёт стены Тульского рок-клуба «М2» драйвовой презентацией нового альбома. Блондинка КсЮ - российская рок-певица, композитор, автор музыки и текстов собственных песен, а так же песен других известных исполнителей.

Яркий образ певицы сочетает в себе дерзость и сексуальность с долей гламура. Стилистическое направление от панк- и грандж-рока до металл-кора. При поддержке Архипанк.