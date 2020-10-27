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Блондинка КсЮ

Блондинка КсЮ

5 марта легендарная Блондинка КсЮ содрогнёт стены Тульского рок-клуба «М2» драйвовой презентацией нового альбома. Блондинка КсЮ - российская рок-певица, композитор, автор музыки и текстов собственных песен, а так же песен других известных исполнителей.

Яркий образ певицы сочетает в себе дерзость и сексуальность с долей гламура. Стилистическое направление от панк- и грандж-рока до металл-кора. При поддержке Архипанк.
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
5 марта 2021, пятница
19:00
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Касса
О чем молчат девушки
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6 марта, суббота 20:00
Собрание, бар-ресторан
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Дуэт Кювет
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3 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Пионерлагерь Пыльная Радуга
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20 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Louna
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19 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Гудтаймс
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12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-900 ₽
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