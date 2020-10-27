Блондинка КсЮ
5 марта легендарная Блондинка КсЮ содрогнёт стены Тульского рок-клуба «М2» драйвовой презентацией нового альбома. Блондинка КсЮ - российская рок-певица, композитор, автор музыки и текстов собственных песен, а так же песен других известных исполнителей.
Яркий образ певицы сочетает в себе дерзость и сексуальность с долей гламура. Стилистическое направление от панк- и грандж-рока до металл-кора. При поддержке Архипанк.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
5 марта 2021, пятница
19:00
6 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
19 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800-900 ₽