8 марта на сцене Городского концертного зала пройдет концерт российской рок-группы «Сурганова и Оркестр». Это настоящий весенний подарок для всех ценителей творчества группы.

Для больших праздничных концертов группа приготовила специальную программу из своих лучших хитов и новых творческих экспериментов. Все, кто наслышан о «новогодних солянках» Сургановой и Оркестра, знают, о чем речь.

Не пропустите уникальную программу от любимой группы!

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