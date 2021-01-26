Сурганова и оркестр
8 марта на сцене Городского концертного зала пройдет концерт российской рок-группы «Сурганова и Оркестр». Это настоящий весенний подарок для всех ценителей творчества группы.
Для больших праздничных концертов группа приготовила специальную программу из своих лучших хитов и новых творческих экспериментов. Все, кто наслышан о «новогодних солянках» Сургановой и Оркестра, знают, о чем речь.
Не пропустите уникальную программу от любимой группы!
Внимание! Мероприятия состоятся с соблюдением всех ограничений и требований Роспотребнадзора. До скорой встречи!
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
8 марта 2021, понедельник
19:00
18 апреля - 10 мая
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
26 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽