6, 7 и 8 марта в 15.00 все желающие могут стать участниками интерактивного занятия «Раскрываем тайны снега», в ходе которого узнать интересные факты о снеге. Выяснить опытным путем его состав и свойства, попробовать сделать искусственный снег. Необходима предварительная запись.

Цена занятия: 400 руб. для группы до 5 человек (дополнительно к стоимости входного билета). Предварительная запись: (4872)77-01-18, доб.2, доб.4.

Праздничные мини-экскурсии «Разные мамы» (8 марта в 12.00, 14.00, 16.00.).

Кто является самой заботливой мамой среди рептилий, какая из птиц на экспозиции зоопарка «уходит в декретный отпуск» по уходу за детьми? Экскурсоводы расскажут о заботливых мамах среди обитателей в зоопарке.

Цена: бесплатно. Оплачивается только входной билет.