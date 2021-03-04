Раскрываем тайны снега
6, 7 и 8 марта в 15.00 все желающие могут стать участниками интерактивного занятия «Раскрываем тайны снега», в ходе которого узнать интересные факты о снеге. Выяснить опытным путем его состав и свойства, попробовать сделать искусственный снег. Необходима предварительная запись.
Цена занятия: 400 руб. для группы до 5 человек (дополнительно к стоимости входного билета). Предварительная запись: (4872)77-01-18, доб.2, доб.4.
Праздничные мини-экскурсии «Разные мамы» (8 марта в 12.00, 14.00, 16.00.).
Кто является самой заботливой мамой среди рептилий, какая из птиц на экспозиции зоопарка «уходит в декретный отпуск» по уходу за детьми? Экскурсоводы расскажут о заботливых мамах среди обитателей в зоопарке.
Цена: бесплатно. Оплачивается только входной билет.
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
6 марта 2021, суббота
15:00
7 марта 2021, воскресенье
15:00
8 марта 2021, понедельник
15:00
18 апреля - 10 мая
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта - 30 мая
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
19 апреля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1800-3000 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽