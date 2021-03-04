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Раскрываем тайны снега

Раскрываем тайны снега

6, 7 и 8 марта в 15.00 все желающие могут стать участниками интерактивного занятия «Раскрываем тайны снега», в ходе которого узнать интересные факты о снеге. Выяснить опытным путем его состав и свойства, попробовать сделать искусственный снег. Необходима предварительная запись.
 
Цена занятия: 400 руб. для группы до 5 человек (дополнительно к стоимости входного билета). Предварительная запись: (4872)77-01-18, доб.2, доб.4.
 
 
Праздничные мини-экскурсии «Разные мамы» (8 марта в 12.00, 14.00, 16.00.).
 
Кто является самой заботливой мамой среди рептилий, какая из птиц на экспозиции зоопарка «уходит в декретный отпуск» по уходу за детьми? Экскурсоводы расскажут о заботливых мамах среди обитателей в зоопарке.
 
Цена: бесплатно. Оплачивается только входной билет.
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
6 марта 2021, суббота
15:00
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7 марта 2021, воскресенье
15:00
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8 марта 2021, понедельник
15:00
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