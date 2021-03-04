Ликбез по взрослой жизни: Как не стать жертвой зависимостей
7 марта в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Как не стать жертвой зависимостей».
Поговорим о том:
- как распознать алкоголизм;
- как его лечат в России;
- как устроена наркологическая помощь;
- как помочь, если помощь нужна не вам;
- важные правовые аспекты.
Спикер: Игорь Лазарев — врач психиатр-нарколог, к.м.н., главный врач Клиники доктора Лазарева в Санкт-Петербурге.
Свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 марта 2021, воскресенье
14:30
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2200-2800 ₽