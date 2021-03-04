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Ликбез по взрослой жизни: Как не стать жертвой зависимостей

Ликбез по взрослой жизни: Как не стать жертвой зависимостей

7 марта в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Как не стать жертвой зависимостей».
 
Поговорим о том:
 
  • как распознать алкоголизм;
  • как его лечат в России;
  • как устроена наркологическая помощь;
  • как помочь, если помощь нужна не вам;
  • важные правовые аспекты.
 
Спикер: Игорь Лазарев — врач психиатр-нарколог, к.м.н., главный врач Клиники доктора Лазарева в Санкт-Петербурге.

Свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 марта 2021, воскресенье
14:30
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Касса
Animal ДжаZ
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4 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200-1400 ₽
Porto Moris
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17 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Фестиваль Памяти Юрия Хоя
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27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Джаз-клуб: Трио Павла Ершова
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12 марта, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Кватро
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13 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2200-2800 ₽
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