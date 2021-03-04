Ликбез по взрослой жизни: Как не стать жертвой зависимостей

7 марта в культурном центре «Типография» в рамках фестиваля «Ликбез по взрослой жизни» пройдет лекция «Как не стать жертвой зависимостей».

Поговорим о том:

как распознать алкоголизм;

как его лечат в России;

как устроена наркологическая помощь;

как помочь, если помощь нужна не вам;

важные правовые аспекты.