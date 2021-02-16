афиша
афиша
Регистрация
Звёзды XXI века

Звёзды XXI века

8 марта в Концертном зале Тульской областной филармонии состоится концерт «Звёзды XXI века». Борис Андрианов родился в 1976 году в семье музыкантов. Учился в Московской государственной консерватории (класс Натальи Шаховской) и Берлинской высшей школе музыки им. Ханса Эйслера (класс Давида Герингаса). В 1991 году стал стипендиатом программы «Новые имена». Лауреат Международного конкурса Classica Nova в Ганновере (вместе с Алексеем Гориболем, I премия, 1997),Международного конкурса виолончелистов Мстислава Ростроповича в Париже (1997),Международного конкурса им. П. И. Чайковского (III премия и Бронзовая медаль, 1998),Международного конкурса им. Антонио Янигро в Загребе (I премия и специальные призы, 2000) и Международного конкурса им. Исана Юна в Южной Корее (2003).
 
Среди недавних ангажементов – исполнение Симфонии-концерта для виолончели с оркестром Прокофьева с Израильским филармоническим оркестром под управлением Джанандреа Нозеды (Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа),виолончельного концерта Барбера с Симфоническим оркестром Санкт-Петербургской государственной филармонии под управлением Василия Петренко, виолончельного концерта Сен-Санса с Российским национальным оркестром под управлением Николоза Рачвели, виолончельных сонат Бетховена с Вадимом Холоденко в Мариинском театре и виолончельного концерта Гайдна с Берлинским камерным оркестром.
 
В 2016 году выступил на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи, исполнил «Вариации на тему рококо» Чайковского с Венским камерным оркестром под управлением Штефана Владара в венском Концертхаусе, участвовал в различных фестивалях в США, странах Европы и России.
 
Сотрудничает со многими известными коллективами, в числе которых Симфонический оркестр Мариинского театра, Национальный оркестр Франции, Израильский филармонический оркестр, Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского, Берлинский камерный оркестр, Российский национальный оркестр. Выступает с дирижерами Валерием Гергиевым, Джанандреа Нозедой, Владимиром Федосеевым, Александром Ведерниковым, Давидом Герингасом, Дмитрием Юровским, Романом Кофманом. Исполняет камерную музыку с такими музыкантами, как Юрий Башмет, Менахем Пресслер, Акико Суванаи, Юлиан Рахлин, Денис Мацуев, Янин Янсен, Сергей Накаряков, Фумиаки Миура, Максим Рысанов и Вадим Холоденко.
 
Неоднократно исполнял Concerto Grosso для трех виолончелей и оркестра Кшиштофа Пендерецкого под управлением композитора. В 2003 году альбом виолончелиста, записанный совместно с Дмитрием Илларионовым, был выпущен фирмой DELOS и вошел в список номинантов на премию «Грэмми». В 2007 году диск Бориса Андрианова и Рэма Урасина был назван журналом Gramophone лучшим диском месяца.
 
С 2005 года играет на виолончели работы Доменико Монтаньяны из Государственной коллекции музыкальных инструментов.
 
В 2008 году в Москве состоялся первый в истории России фестиваль виолончельного искусства Vivacello, арт-директором которого является Борис Андрианов.
 
Музыкант является организатором и руководителем проекта «Поколение звезд», в рамках которого проводятся концерты молодых музыкантов в разных городах России. В 2009 году за этот проект он был награжден Премией правительства России в области культуры.
 
С 2009 года преподаёт в Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского.
 
Исполнители:
 
  • Тульский филармонический симфонический оркестр;
  • Дирижер – Владислав Лаврик.
 
Солисты:
 
  • заслуженный артист России Борис Андрианов, виолончель;
  • лауреат всероссийских и международных конкурсов Анна Кошкина, виолончель.
 
В программе: П. Чайковский. Симфония №4., «Вариации на тему Рококо, соч. 33». А. Шор. Концерт для виолончели с оркестром «Музыкальное паломничество». Джованни Соллима. Violoncelles, vibrez! («Виолончели, вибрируйте!»),пьеса для двух виолончелей с оркестром.
Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
8 марта 2021, понедельник
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
18 апреля - 10 мая
Центр приема гостей Тульской области
Porto Moris
Купить билет
17 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Вера Снежная
Купить билет
24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Любовь и прочее вранье
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2100-2500 ₽
Монгол Шуудан
Купить билет
26 марта, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Трофим
Купить билет
18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.