8 марта в Концертном зале Тульской областной филармонии состоится концерт «Звёзды XXI века». Борис Андрианов родился в 1976 году в семье музыкантов. Учился в Московской государственной консерватории (класс Натальи Шаховской) и Берлинской высшей школе музыки им. Ханса Эйслера (класс Давида Герингаса). В 1991 году стал стипендиатом программы «Новые имена». Лауреат Международного конкурса Classica Nova в Ганновере (вместе с Алексеем Гориболем, I премия, 1997),Международного конкурса виолончелистов Мстислава Ростроповича в Париже (1997),Международного конкурса им. П. И. Чайковского (III премия и Бронзовая медаль, 1998),Международного конкурса им. Антонио Янигро в Загребе (I премия и специальные призы, 2000) и Международного конкурса им. Исана Юна в Южной Корее (2003).

Среди недавних ангажементов – исполнение Симфонии-концерта для виолончели с оркестром Прокофьева с Израильским филармоническим оркестром под управлением Джанандреа Нозеды (Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа),виолончельного концерта Барбера с Симфоническим оркестром Санкт-Петербургской государственной филармонии под управлением Василия Петренко, виолончельного концерта Сен-Санса с Российским национальным оркестром под управлением Николоза Рачвели, виолончельных сонат Бетховена с Вадимом Холоденко в Мариинском театре и виолончельного концерта Гайдна с Берлинским камерным оркестром.

В 2016 году выступил на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи, исполнил «Вариации на тему рококо» Чайковского с Венским камерным оркестром под управлением Штефана Владара в венском Концертхаусе, участвовал в различных фестивалях в США, странах Европы и России.

Сотрудничает со многими известными коллективами, в числе которых Симфонический оркестр Мариинского театра, Национальный оркестр Франции, Израильский филармонический оркестр, Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского, Берлинский камерный оркестр, Российский национальный оркестр. Выступает с дирижерами Валерием Гергиевым, Джанандреа Нозедой, Владимиром Федосеевым, Александром Ведерниковым, Давидом Герингасом, Дмитрием Юровским, Романом Кофманом. Исполняет камерную музыку с такими музыкантами, как Юрий Башмет, Менахем Пресслер, Акико Суванаи, Юлиан Рахлин, Денис Мацуев, Янин Янсен, Сергей Накаряков, Фумиаки Миура, Максим Рысанов и Вадим Холоденко.

Неоднократно исполнял Concerto Grosso для трех виолончелей и оркестра Кшиштофа Пендерецкого под управлением композитора. В 2003 году альбом виолончелиста, записанный совместно с Дмитрием Илларионовым, был выпущен фирмой DELOS и вошел в список номинантов на премию «Грэмми». В 2007 году диск Бориса Андрианова и Рэма Урасина был назван журналом Gramophone лучшим диском месяца.

С 2005 года играет на виолончели работы Доменико Монтаньяны из Государственной коллекции музыкальных инструментов.

В 2008 году в Москве состоялся первый в истории России фестиваль виолончельного искусства Vivacello, арт-директором которого является Борис Андрианов.

Музыкант является организатором и руководителем проекта «Поколение звезд», в рамках которого проводятся концерты молодых музыкантов в разных городах России. В 2009 году за этот проект он был награжден Премией правительства России в области культуры.

С 2009 года преподаёт в Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского.

Исполнители:

Тульский филармонический симфонический оркестр;

Дирижер – Владислав Лаврик.

Солисты:

заслуженный артист России Борис Андрианов, виолончель;

лауреат всероссийских и международных конкурсов Анна Кошкина, виолончель.

В программе: П. Чайковский. Симфония №4., «Вариации на тему Рококо, соч. 33». А. Шор. Концерт для виолончели с оркестром «Музыкальное паломничество». Джованни Соллима. Violoncelles, vibrez! («Виолончели, вибрируйте!»),пьеса для двух виолончелей с оркестром.