Громыка
6 марта «Громыка» в торжественной обстановке выступит в Concert Hall с презентацией своего легендарного нового альбома «20 000 лет под водой».
Работы над ним велись с весны 2020 года в 540 километрах от города Хельсинки, где в 1975 году была подписана знаменитая декларация о безопасности и сотрудничестве в Европе. Поэтому при записи песен «Громыка» поставил ряд смелых научных экспериментов, направленных на дальнейшее расширение горизонтов немыслимого.
«Мы надеемся, что наши новые песни прочно войдут в праздничный обиход народов мира и изменят их представления о повседневности.» — говорит солист группы Максим Валерьевич Кошелев.
Да здравствует «Громыка»! Да здравствует Тула!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
6 марта 2021, суббота
18:00
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽