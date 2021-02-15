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Громыка

Громыка

6 марта «Громыка» в торжественной обстановке выступит в Concert Hall с презентацией своего легендарного нового альбома «20 000 лет под водой».
 
Работы над ним велись с весны 2020 года в 540 километрах от города Хельсинки, где в 1975 году была подписана знаменитая декларация о безопасности и сотрудничестве в Европе. Поэтому при записи песен «Громыка» поставил ряд смелых научных экспериментов, направленных на дальнейшее расширение горизонтов немыслимого.
 
«Мы надеемся, что наши новые песни прочно войдут в праздничный обиход народов мира и изменят их представления о повседневности.» — говорит солист группы Максим Валерьевич Кошелев.
 
Да здравствует «Громыка»! Да здравствует Тула!
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
6 марта 2021, суббота
18:00
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Касса
Фестиваль Памяти Юрия Хоя
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Digimortal
Купить билет
13 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
18 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Маврин
Купить билет
17 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Хулиганы
Купить билет
7 марта, воскресенье 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Nagart
Купить билет
12 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
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