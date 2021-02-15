6 марта «Громыка» в торжественной обстановке выступит в Concert Hall с презентацией своего легендарного нового альбома «20 000 лет под водой».

Работы над ним велись с весны 2020 года в 540 километрах от города Хельсинки, где в 1975 году была подписана знаменитая декларация о безопасности и сотрудничестве в Европе. Поэтому при записи песен «Громыка» поставил ряд смелых научных экспериментов, направленных на дальнейшее расширение горизонтов немыслимого.

«Мы надеемся, что наши новые песни прочно войдут в праздничный обиход народов мира и изменят их представления о повседневности.» — говорит солист группы Максим Валерьевич Кошелев.

Да здравствует «Громыка»! Да здравствует Тула!