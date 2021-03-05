Топ-3 ресторана в центре Тулы, рекомендуемых Myslo

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива ресторанов.

Мы собрали для вас заведения в Туле, в которых можно отлично отдохнуть и вкусно поесть.

Ресторан Wright Brothers

Ресторан Wright Brothers – это незабываемая атмосфера, уютные залы, развлечения и блюда на любой вкус. Основной зал вмещает до 200 человек. Каждую пятницу и субботу для гостей музыкальное сопровождение вечера — танцы и живая музыка. Здесь же может разместиться большой банкет.

Второй зал — «Библиотека». Он отлично подходит для камерных мероприятий и душевных встреч с друзьями. А для уединенных посиделок для компаний подготовлена VIP-комната.

Фишка летних вечеров в Wright Brothers — просторная веранда с шикарным видом на город. Площадь позволяет проводить здесь выездные регистрации и мероприятия на открытом воздухе.

Ну и, конечно, самое главное в ресторане — кухня. Гордость Wright Brothers – мясные блюда. Здесь готовят идеальные стейки сухого вызревания. Мясо для них вызревает в специальной камере, чтобы через 21 день на столах у гостей Wright Brothers были вкусные и нежные стейки.

А еще в пятницу, субботу и воскресенье здесь можно заказать свежайшие устрицы. Поставка идет напрямую с Дальнего Востока.

Все блюда готовят на открытой кухне. Пока вы ожидаете заказ, можете наблюдать, как готовятся ваши деликатесы на гриле.

Wright Brothers — это не просто стандартные развлечения по выходным, здесь можно интересно проводить время всю неделю. По средам здесь устраивают открытый показ мировых бестселлеров на большом экране. Расписание сеансов публикуется в социальных сетях ресторана.

По четвергам здесь дают мастер-классы профессиональные шеф-повара. Они учат подбирать соусы к блюдам, готовить тартар, правильно есть устрицы, сочетать мясные блюда и напитки и многое другое.

По воскресеньям Wright Brothers традиционно радует детей. Повара вместе с юными гостями готовят несложные блюда и лимонады, общаются и даже дарят дипломы юного повара.

Загляните в Wright Brothers за вкусной едой, незабываемыми напитками и отличным настроением!

Расписание мероприятий, новинки меню и анонсы выступлений вокалистов смотрите в официальных аккаунтах ресторана в соцсетях.

Тула, ул. Советская, 10.

Тел. +7 (991) 414-61-01.

www.wbtula.ru

Паб и ресторан ЗЕБИТЛЗ

Хотели бы провести вечер в сердце Британии? Вам в «ЗЕБИТЛЗ»! Здесь всё проникнуто атмосферой английского паба — интерьер, уникальная коллекция британских напитков крепче чая, толковые бармены и музыка – самое то.

Ко всему этому прилагается меню с закусками и блюдами русско-европейской кухни.

Стандартные для пенных напитков гренки с соусом блю чиз, хрустящие креветки «Ватерлоо» с соусом тартар, фиш&чипс, бургеры и куриные крылышки, стейк флет-айрон «Честный Джагер» с салатом коул-соул, кукурузой на гриле и маринованными огурцами и многое другое. Блюда превратят вечер в настоящее гастрономическое путешествие.

В «ЗЭБИТЛЗ» всё проникнуто лондонской атмосферой. Даже на стенах паба привезенные из Лондона открытки, личные письма и марки 60-х годов.

А еще здесь устраивают футбольные трансляции на четырех больших экранах, так что вечер с друзьями точно пройдет незабываемо!

«ЗЕБИТЛЗ» — место, где хочется выпить качественных напитков, поговорить, посмотреть футбол и вообще…

Меню, расписание футбольных трансляций и многое другое ищите в соцсетях паба ЗЕБИТЛЗ.

Тула, ул. Союзная, 5.

Тел. 8 (991) 414-43-63.

zebitlz.com

Ресторан-пивоварня Джолли Молли

Три этажа вкусной еды и хорошего настроения – это ресторан «Джолли Молли». Каждый этаж – отдельное пространство, непохожее на остальные. На первом этаже находится бар с открытой пивоварней. Процесс создания всеми любимого напитка происходит прямо в зале! Гости фактически могут прикоснуться к этому таинству.

Для посетителей этой локации разработан целый ряд вкусных закусок: от классических бургеров до пикантных джерки.

«Джолли Молли» любит шумные вечеринки и большие компании – места и позитива хватит всем! А для проведения корпоративов и тематических фуршетов «Джолли Молли» – просто идеальное место.

Второй этаж подходит для переговоров, семейных обедов и бизнес-ланчей. Лаконичный интерьер, внимательные официанты и огромный выбор блюд сделают любую встречу комфортной и приятной.

В «Джолли Молли» заботятся о своих гостях и всегда готовы вкусно их накормить. Для этого по будням здесь можно заказать бизнес-ланчи по демократичным ценам. Полноценный и сытный обед всего от 190 рублей. Меню меняется каждую неделю, следить за обновлениями можно в социальных сетях ресторана.

Третий этаж как нельзя лучше подходит для ужинов и мероприятий. Здесь можно отпраздновать день рождения, провести деловую встречу или мастер-класс. А если хочется устроить романтический ужин, то уютная обстановка с мягкими диванами и приятным освещением весьма к этому располагает.

В «Джолли Молли» очень понравится сладкоежкам. В ресторане есть свой кондитер, который готов постоянно удивлять гостей.

А если необходимо украсить домашний праздник вкусным и необычным тортом, то заказать его можно также в кондитерской от «Джолли Молли».

Каждый этаж в ресторане вмещает около 50-60 человек.

«Джолли Молли» всегда рядом. Ресторан сотрудничает со службой доставки Basta24. Ассортимент доставки можно увидеть на сайте.

В «Джолли Молли» всегда рады как тулякам, так и гостям города. Отличное настроение и незабываемая атмосфера гарантированы всем!

Тула, Красноармейский проспект, 3-а.

Тел. 8 (953) 421-41-15.

jolly-molly.ru

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