Пиковая дама
8 и 27 марта в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
8 марта 2021, понедельник
18:30
27 марта 2021, суббота
18:30
18 апреля - 10 мая
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
26 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽