афиша
афиша
Регистрация
Пиковая дама

Пиковая дама

8 и 27 марта в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билеты на 8 марта и 27 марта можно по ссылкам.

 

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
8 марта 2021, понедельник
18:30
 В календарь
 В календарь
27 марта 2021, суббота
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
18 апреля - 10 мая
Центр приема гостей Тульской области
Porto Moris
Купить билет
17 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Вера Снежная
Купить билет
24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Любовь и прочее вранье
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2100-2500 ₽
Монгол Шуудан
Купить билет
26 марта, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Трофим
Купить билет
18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.