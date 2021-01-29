Шоу театра Юрия Куклачева
6 марта в Городском концертном зале выступит театр Юрия Куклачева. Шоу состоится в рамках юбилейного тура «Мяугли».
Приглашаем детей и их родителей совершить увлекательное путешествие в
волшебную страну «Мяугли», где люди и кошки понимают друг друга! Всем
жителям этой страны, и людям, и кошкам, предстоят удивительные приключения в борьбе с пиратами, которые захотят установить в стране свои «недобрые» порядки!
Продолжительность 1 час 20 мин с антрактом. Дети до 3-х лет - бесплатно, без предоставления отдельного места.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
6 марта 2021, суббота
13:00
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽