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Шоу театра Юрия Куклачева

Шоу театра Юрия Куклачева

6 марта в Городском концертном зале выступит театр Юрия Куклачева. Шоу состоится в рамках юбилейного тура «Мяугли».
 
Приглашаем детей и их родителей совершить увлекательное путешествие в
волшебную страну «Мяугли», где люди и кошки понимают друг друга! Всем
жителям этой страны, и людям, и кошкам, предстоят удивительные приключения в борьбе с пиратами, которые захотят установить в стране свои «недобрые» порядки!
 
Продолжительность 1 час 20 мин с антрактом. Дети до 3-х лет - бесплатно, без предоставления отдельного места.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
6 марта 2021, суббота
13:00
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Касса
Фестиваль Памяти Юрия Хоя
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27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Digimortal
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13 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
18 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Маврин
Купить билет
17 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Хулиганы
Купить билет
7 марта, воскресенье 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Nagart
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12 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
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