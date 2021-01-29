Шоу театра Юрия Куклачева

6 марта в Городском концертном зале выступит театр Юрия Куклачева. Шоу состоится в рамках юбилейного тура «Мяугли».

Приглашаем детей и их родителей совершить увлекательное путешествие в

волшебную страну «Мяугли», где люди и кошки понимают друг друга! Всем

жителям этой страны, и людям, и кошкам, предстоят удивительные приключения в борьбе с пиратами, которые захотят установить в стране свои «недобрые» порядки!

Продолжительность 1 час 20 мин с антрактом. Дети до 3-х лет - бесплатно, без предоставления отдельного места.